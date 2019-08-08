"Хто, як не ти": український гурт The Hardkiss випустив проникливий хіт

Знаменита українська група The Hardkiss відзначилась новим синглом під назвою "Хто, як не ти". Прем'єра пісні відбулась 8 серпня на їхньому офіційному YouTube-каналі.

Режисером нового лірик-відео стали учасники гурту – подружжя Валерія Бебка і Юлії Саніної. Оперотором роботи виступив Дмитро Перетрутов.

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Співачка та лідер гурту The Hardkiss зізналась, що нову пісню вона написала, перебуваючи в українських Карпатах, – в Буковелі. На її думку, саме тому тематика пісні вийшла настільки природною.

Пісня добре звучала під гітару, але ми знайшли той самий саунд, щоб вона залишилась легкою, але зі своєю родзинкою,

– поділилась Юлія Саніна.

У кліпі показано, як у дівчини змінюється 10 емоційних станів і, відповідно, образів. У підборі тематичних вбрань команді допомагали Слава Чайка та Віталій Дацюк.

"Кожен образ – це частина історії, прив'язка до тексту і настрою пісні. В цьому оповіданні наша героїня дуже багатогранна. Вона – невимушене поєднання безпечності і легкості, сили і характеру", – розповіла стилістка кліпу Слава Чайка.

Хто, як не ти – The Hardkiss: дивитись відео онлайн

Текст пісні "Хто, як не ти":

Добре бути

Листям жовтим

Попід дорогою

Мчати за вітром услід

Добре бути

Вітром строкатим

Плавно тебе обплести

Втримай і не відпусти

Хто, як не ти

Впізнає мій слід на снігу

Хто, як не ти

Здолає мій страх чути лиш

Тишу

Добре бути

Птахом вогнистим

Тенета твої рвати

Втримай і не відпусти

Хто, як не ти

Впізнає мій слід на снігу

Хто, як не ти

Здолає мій страх чути лиш

Тишу не ти

Запалить знов жити жагу

Хто, як не ти

Немає у світі для мене

Інших

А ти моя

Ти моя

А ти моя

А ти моя сила

А я за тебе у землі просила

Впусти мене у серце своє

Впусти



Хто, як не ти

Впізнає мій слід на снігу

Хто, як не ти

Здолає мій страх чути лиш

Тишу

Хто, як не ти

Запалить знов жити жагу

Хто, як не ти

Немає у світі для мене

Інших