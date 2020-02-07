24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Хто є вашим фаворитом у першому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020: опитування

9 Читать новость на русском
Нацвідбір Євробачення-2020: опитування / Пресслужба

Вже 8 лютого в Україні розпочнеться перший півфінал Національного відбору Євробачення-2020. За можливість представляти державу на вокальному шоу поборються 8 конкурсантів. Напередодні старту Нацвідбору журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, за кого вболівають наші читачі.

Вітчизняні прихильники Євробачення затамували подих: у суботу в Україні пройде перший півфінал Нацвідбору, в результаті якого визначаться претенденти на перемогу. У прямому ефірі шоу глядачі зможуть побачити феєричні виступи гурту [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO та Assol. Самі артисти не приховують, що готуються показати не тільки свій вокал, але й ефектні постановки. Однак чим саме дивуватимуть учасники Нацвідбору – наразі невідомо.

Важливо: Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників

За традицією, оцінювати виступи будуть експерти та глядачі. Саме вони і визначать перших претендентів на перемогу в Нацвідборі Євробачення-2020. У переддень шоу журналісти вирішили поцікавитись, за кого вболівають українці. 

 

 

Учасники Євробачення-2020: які країни вже визначились з конкурсантами престижного шоу
сьогодні
7760
Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Євробачення 2020 Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:02 Готовність до Оскара: як добре ви знаєте номінантів за найкращий фільм 2020 – тест
Юлія Ліпенцева 989
сьогодні 13:15 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 12101
сьогодні 11:40 Фільми-номінанти на Оскар-2020
Марта Вересюк 1428
6 лютого 18:16 75 років від дня народження Боба Марлі: 10 пісень виконавця, які змінили світ
Віра Стадник 1554
6 лютого 11:00 Перша модниця України: якими образами відзначилась Олена Зеленська
Юлія Михайлова 8882
Новини
Більше новин
Залиште відгук