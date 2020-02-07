Хто є вашим фаворитом у першому півфіналі Нацвідбору Євробачення-2020: опитування

Вже 8 лютого в Україні розпочнеться перший півфінал Національного відбору Євробачення-2020. За можливість представляти державу на вокальному шоу поборються 8 конкурсантів. Напередодні старту Нацвідбору журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, за кого вболівають наші читачі.

Вітчизняні прихильники Євробачення затамували подих: у суботу в Україні пройде перший півфінал Нацвідбору, в результаті якого визначаться претенденти на перемогу. У прямому ефірі шоу глядачі зможуть побачити феєричні виступи гурту [О], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO та Assol. Самі артисти не приховують, що готуються показати не тільки свій вокал, але й ефектні постановки. Однак чим саме дивуватимуть учасники Нацвідбору – наразі невідомо.

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За традицією, оцінювати виступи будуть експерти та глядачі. Саме вони і визначать перших претендентів на перемогу в Нацвідборі Євробачення-2020. У переддень шоу журналісти вирішили поцікавитись, за кого вболівають українці.