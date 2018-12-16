Хто є виконавцями 2018 року в Україні: неоднозначна версія від Ігоря Кондратюка

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Відомий телеведучий Ігор Кондратюк назвав найкращих виконавців 2018 року
Відомий телеведучий Ігор Кондратюк назвав найкращих виконавців 2018 року / Соцмережі

Популярний український ведучий Ігор Кондратюк назвав, хто став, на його думку, найкращим в Україні виконавцем, найкращою виконавицею та найкращим гуртом у 2018 році.

Відповідні слова шоумена передає "Главред".

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За словами Кондратюка, найкращим співаком року, що минає, точно є не Олег Винник.

"Співак 2018 – це, мабуть, Макс Барських. Не Винник. Мені більше подобається молодь. Хоча Винник співає крутіше, аніж Барських, у нього є вокал, на відміну від Макса. Зате у Макса є якісь прості мелодії, які мені чимось видаються магічними. Я добре знаю, як вони впливають на публіку", – вважає він.

Водночас Кондратюк не погодився з організаторами премії M1 Music Awards-2018, які віддали звання "Співачки року" Насті Каменських. Як переконує ведучий, першою має бути Джамала, натомість її навіть не включили до списку претенденток на цей звання.

"Співачка 2018... Навіть не знаю. Точно не Настя Каменських, як визнав M1 Music Awards-2018. Ставлюся з повагою до Олі Полякової, але теж – ні. Мабуть, співачкою року для мене є Джамала, хоча вона в цьому році заспівала трохи нових пісень, але у неї зараз – інші турботи, турботи мами. А так, навіть не знаю. Можливо, я б ще назвав Юлію Саніну. Мені подобається її вокал, і я нічого не можу з собою зробити", – поділився продюсер.

А щодо гурту 2018 року, то Кондратюк розділив першість між двома колективами: "Без обмежень", тому що їхні пісні дуже часто звучать у радіоефірах, і Kazka – хітмейкер року.

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"Група 2018 – це гурт "Без обмежень". Це не безперечний лідер. Якщо б мене запитали про те, хто продемонстрував найбільший прогрес у цьому році у радійних ефірах, то це гурт "Без обмежень ". Вони звучать на всіх радіостанціях. Хоча це – не мій гурт. Нехай також буде і Kazka – якою би дивною мені не здавалася творчість цієї групи, але в цьому році вони зуміли показати всім дуже жирнючу та смачну дулю. Вони заслужили називатися гуртом року. Хто не згоден, нехай спробує написати таку пісню, як "Плакала", яка наробила стільки хайпу у всіх країнах", – додав Кондратюк.

Теги: Новини України Музика LifeStyle
Джерело: Lifestyle
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