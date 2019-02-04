Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування

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Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану
Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану / Колаж: 24 канал

З кожним тижнем зацікавленість до головної кінопремії року зростає все більше і більше. Премія Оскар-2019 традиційно збере в одному залі найкращих представників кінематографу, які хвилюватимуться в передчутті оголошення номінацій.

Журналісти LifeStyle 24 раніше цікавились у читачів, яким фаворитам, номінованих на премію Оскар-2019, вони віддають найбільшу перевагу. Щоб віддати свій голос за улюбленців, ви можете перейти до опитувань та проголосувати: за "Найкращий фільм", "Найкращого режисера", "Найкращого актора" та "Найкращу актрису". Напередодні премії Оскар, яка відбудеться 24 лютого, буде оприлюднено результати голосувань, у яких читачі LifeStyle 24 визначать власних фаворитів.

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Номінація "Найкраща чоловіча роль другого плану" є не менш престижною, ніж інші головні номінації премії. Часто буває таке, що кіноактори настільки вдало втілюються у роль, що перевершують головних героїв та здобувають престижні номінації у різних кінонагородах. До прикладу, фільм "Чорний куклукскланівець" (BlacKkKlansman) режисера Спайка Лі. Незважаючи на проблемну тематику та хороше виконання головної ролі Джона Девіда Вашингтона, престижну номінацію у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" здобус зовсім не він, а його напарник по стрічці Адам Драйвер.

91 церемонія вручення кінопремії Оскар  відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

Тому не баріться і обирайте власного фаворита після перегляду всіх кінострічок, які вже у більшості з'явились на онлайн-ресурсах.

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Оскар-2019 Оскар Голлівуд Опитування 24 Нагороди
Джерело: 24 канал
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