Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування

Менше ніж за місяць в Голлівуді відбудеться одна з найочікуваніших подій – 91 церемонія вручення кінопремії Оскар. На ній традиційно нагороджуватимуть найкращих представників кінематографу.

Журналісти LifeStyle 24 мають на меті дізнатись, кого ж з номінованих режисерів, акторів та фільмів читачі бачуть цьогорічними переможцями. Відтак, раніше ми дізнавались, хто, на думку кіноманів, вартий статуетки в номінації "Найкращий режисер", а також, яка стрічка заслуговує бути лауреатом в категорії "Найкращий фільм".

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Після двох головних номінацій йдуть не менш важливі – відзначення найкращих акторів та актрис першого плану, які вразили журі Американської академії кіномистецтв у 2019 році. Тому пропонуємо назвати свого фаворита серед чоловіків та вболівати за нього під час трансляції нагородження іменитими кінопреміями Оскар 24 лютого.

91 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.