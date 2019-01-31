Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка

Найгучніша подія в світі кінематографу відбудеться менше, ніж за місяць. Саме тому журналісти LifeStyle 24 вирішили дізнатись, кого ви вважаєте найгіднішою лауреаткою премії Оскар у 2019 році.

Раніше ми дізнавались, хто з номінантів на премію Оскар, оголошених 22 лютого, найбільше заслуговує на нагороди. Зокрема, це стосувалось номінацій "Найкращий фільм", "Найкращий режисер" та "Найкращий актор". Тепер же варто дізнатись, кого з претенденток-актрис читачі LifeStyle 24 вважають найкращою.

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Адже цьогорічні номінантки і справді вражають своєю акторською грою. 71-річна Гленн Клоуз неймовірно зіграла у фільмі "Дружина" і отримала вже безліч кінонагород за свою роботу. Леді Гага, яка завжди вражала своїм епатажним стилем та неймовірним голосом, тепер показала весь свій акторський талант у фільмі "Народження зірки". Неперевершені Олівія Колман, Ялиця Апарисіо та Мелісса Маккарті у 2018 році теж зробили не менший вклад у кінематограф, чим і заслужили престижні номінації на Оскарі.

91 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

Хто на вашу думку отримає заповітну статуетку – голосуйте в нашому опитуванні.