Хто з голлівудських зірок став лауреатом премії Critics' Choice Awards 2020: список
13 грудня всі представники Голлівуду зібрались у Санта-Моніці, щоб стати очевидцями нагородження найкращих творців кіно і телепроєктів. Це вже 25-а церемонія "Вибір критиків" (Critics' Choice Awards 2020), тому до неї була прикута увага не тільки зірок, але й журналістів. Хто ж тепер зможе похизуватись престижною статуеткою – читайте у підбірці LifeStyle 24.
Мабуть, чи не всі голлівудські актори та режисери стали запрошеними гостями Critics' Choice Awards 2020. Чимало з них претендували на нагороди завдяки своїм успішним кінострічкам, інші ж прийшли підтримати зіркових колег у знаковий день. Бред Пітт, Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер, Дженніфер Лопес, Кейт Бекінсейл, Шарліз Терон – хто тільки не красувався на червоній доріжці премії. Та кому ж вручили престижні нагороди – дивіться у списку.
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Переможці Critics' Choice Awards 2020: список
Найкращий фільм – "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно
Найкращий актор – Хоакін Фенікс ("Джокер")
Найкращий режисер – Пон Джун-хо, "Паразити"; Сем Мендес, "1917"
Найкраща жіноча роль – Рене Зеллвегер ("Джуді")
Найкраща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")
Найкраща жіноча роль другого плану – Лора Дерн ("Історія шлюбу")
Найкращий молодий актор – Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо")
Найкращий дизайнер костюмів – Рут Е. Картер ("Моє ім'я – Долмайт")
Найкраща комедія – "Моє ім'я – Долмайт"
Найкращий комедійний серіал – "Флібег"
Найкращий анімаційний фільм – "Історія іграшок 4"
Найкращий бойовик – "Месники: Завершення"
Найкращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів – "Ми"
З усім списком переможців Critics' Choice Awards 2020 можна ознайомитись тут.