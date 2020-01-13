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Хто з голлівудських зірок став лауреатом премії Critics' Choice Awards 2020: список

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Critics' Choice Awards 2020: список переможців / Twitter / @CriticsChoice

13 грудня всі представники Голлівуду зібрались у Санта-Моніці, щоб стати очевидцями нагородження найкращих творців кіно і телепроєктів. Це вже 25-а церемонія "Вибір критиків" (Critics' Choice Awards 2020), тому до неї була прикута увага не тільки зірок, але й журналістів. Хто ж тепер зможе похизуватись престижною статуеткою – читайте у підбірці LifeStyle 24.

Мабуть, чи не всі голлівудські актори та режисери стали запрошеними гостями Critics' Choice Awards 2020. Чимало з них претендували на нагороди завдяки своїм успішним кінострічкам, інші ж прийшли підтримати зіркових колег у знаковий день. Бред Пітт, Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер, Дженніфер Лопес, Кейт Бекінсейл, Шарліз Терон – хто тільки не красувався на червоній доріжці премії. Та кому ж вручили престижні нагороди – дивіться у списку. 

До теми: Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2020: фото

Переможці Critics' Choice Awards 2020: список

Найкращий фільм – "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно

Найкращий актор – Хоакін Фенікс ("Джокер")

Найкращий режисер – Пон Джун-хо, "Паразити"; Сем Мендес, "1917"

Найкраща жіноча роль – Рене Зеллвегер ("Джуді")

Найкраща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")

Найкраща жіноча роль другого плану – Лора Дерн ("Історія шлюбу")

Найкращий молодий актор – Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо")

Найкращий дизайнер костюмів – Рут Е. Картер ("Моє ім'я – Долмайт")

Найкраща комедія – "Моє ім'я – Долмайт"

Найкращий комедійний серіал – "Флібег"

Найкращий анімаційний фільм – "Історія іграшок 4"

Найкращий бойовик – "Месники: Завершення"

Найкращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів – "Ми"

З усім списком переможців Critics' Choice Awards 2020 можна ознайомитись тут. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Нагороди Голлівуд Новини LifeStyle Кіно
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