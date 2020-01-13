Хто з голлівудських зірок став лауреатом премії Critics' Choice Awards 2020: список

13 грудня всі представники Голлівуду зібрались у Санта-Моніці, щоб стати очевидцями нагородження найкращих творців кіно і телепроєктів. Це вже 25-а церемонія "Вибір критиків" (Critics' Choice Awards 2020), тому до неї була прикута увага не тільки зірок, але й журналістів. Хто ж тепер зможе похизуватись престижною статуеткою – читайте у підбірці LifeStyle 24.

Мабуть, чи не всі голлівудські актори та режисери стали запрошеними гостями Critics' Choice Awards 2020. Чимало з них претендували на нагороди завдяки своїм успішним кінострічкам, інші ж прийшли підтримати зіркових колег у знаковий день. Бред Пітт, Хоакін Фенікс, Рене Зеллвегер, Дженніфер Лопес, Кейт Бекінсейл, Шарліз Терон – хто тільки не красувався на червоній доріжці премії. Та кому ж вручили престижні нагороди – дивіться у списку. До теми: Найефектніші образи з червоної доріжки Critics' Choice Awards 2020: фото Переможці Critics' Choice Awards 2020: список Найкращий фільм – "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно Найкращий актор – Хоакін Фенікс ("Джокер") Найкращий режисер – Пон Джун-хо, "Паразити"; Сем Мендес, "1917" Найкраща жіноча роль – Рене Зеллвегер ("Джуді") Найкраща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді") Найкраща жіноча роль другого плану – Лора Дерн ("Історія шлюбу") Найкращий молодий актор – Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо") Найкращий дизайнер костюмів – Рут Е. Картер ("Моє ім'я – Долмайт") Найкраща комедія – "Моє ім'я – Долмайт" Найкращий комедійний серіал – "Флібег" Найкращий анімаційний фільм – "Історія іграшок 4" Найкращий бойовик – "Месники: Завершення" Найкращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів – "Ми" З усім списком переможців Critics' Choice Awards 2020 можна ознайомитись тут.