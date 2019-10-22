Хто з королівської родини відвідав інтронізацію імператора Японії: чарівні фото

На церемонію коронації імператора Нарухіто в Токіо з'їхалися багато членів королівських сімей, зокрема син королеви Великобританії – принц Чарльз, королева Іспанії Летиція та королева Бельгії Матильда. Цікаво, що на урочисту подію запросили і президента України Володимира Зеленського з дружиною.

Інтронізація тривала близько 30 хвилин перед двома тисячами високопоставлених персон.

Важливо! Володимир та Олена Зеленські взяли участь в інтронізації Імператора Японії: перше фото та відео

Свідком ритуальної, багатовікової церемонії, коли імператор Японії Нарухіто проголосив своє сходження на престол, став принц Чарльз.



Принц Чарльз / Getty Images

Помітили серед гостей і короля з королевою Нідерландів. Королева Максима вбралася в красиву сіру сукню з квітковим принтом і цікавим капелюшком з великою сірою квіткою. З прикрас вона одягнула намисто та масивні сережки з дорогоцінних каменів. А доповнила свій образ королева сірими рукавичками та мініатюрним сірим клатчем зі стразами.



Королева Максима з королем Вільямом-Олександром / Getty Images

Королева Іспанії Летиція для церемонії обрала зелене плаття, на якому красувалися великі квіти, та широкий пояс такого ж кольору. Голову королеви прикрашав оксамитовий обруч рожевого кольору, а на шиї красувалось кольє з дорогоцінних каменів. В руках Летиція тримала клатч нюдового кольору.



Королева Летиція з королем Філліпом VI / Getty Images

Читайте також: Іспанська монархиня Летиція засвітила розкішну сукню на коронації імператора Нарухіто: фото

Бельгійська королева Матильда обрала для такого заходу чарівну сукню ніжно-рожевого кольору з накидкою і мініатюрним капелюхом. Доповнював образ клатч в тон і сережки з камінням і перлами.



Королева Матильда з королем Філліпом / Getty Images

Були на церемонії і король Швеції Карл Густав та кронпринцева Вікторія, яка вдягнула вишукану сукню синього кольору, та оригінальний капелюх з клатчем такого ж відтінку.



Кронпринцеса Вікторія з королем Карлом Густавом / Getty Images

Відвідав урочистий захід також князь Монако Альбер II, кронпринцеса Мері Датська, Ніколя Саркозі і багато інших.

Що відомо про нового імператора Японії? Ще у 2016 році японський імператор Акіхіто відрікся від престолу. Причиною такого рішення був поважний вік і стан здоров'я (імператор переніс операцію на серці та подолав рак). У зв'язку з цим, парламент Японії дозволив Акіхіто передати повноваження своєму сину. Раніше Нарухіто міг отримати титул імператора тільки після смерті батька.



У квітні 2019 року 85-річний Акіхіто став першим монархом Японії, який за останні 200 років добровільно склав свої повноваження. Його місце посів старший син. На престол Нарухіто зійшов у перший день травня. Тепер же імператор влаштував офіційну церемонію, запросивши на подію високопосадовців з усього світу.