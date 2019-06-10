Хто з українських артистів засвітився на врученні премій у Москві: фото та відео

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Українські артисти на МУЗ-ТВ
Українські артисти на МУЗ-ТВ / LifeStyle 24

Попри шквал критики та поради від Міністерства культури вітчизняні артисти продовжують гастролювати у Росії. Днями у Москві відбулось щорічне нагородження найкращих співаків преміями МУЗ-ТВ, на яке завітали й знамениті українці.

У приміщенні "Мегаспорту", що у Москві, 7 червня відбулась церемонія МУЗ-ТВ 2019. В урочистій події взяли участь російські артисти, які поборолись за перемогу в номінаціях. Водночас на статуетку претендували й українські співаки, які радо приїхали до Росії. 

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Так, на церемонії засвітились MARUV, ALEKSEEV, Макс Барських, Міша Романова, Анна Седокова. Окрім цього, Світлана Лобода, Ані Лорак та гурт Artik & Asti отримали нагороди від країни-агресора. Українці залюбки виступили перед російською елітою, заспівавши найвідоміші хіти зі свого репертуару. Як це було – дивіться у підбірці LifeStyle 24.

Макс Барських та Міша Романова

Чимало розмов викликала поява Макса Барських та Міші Романової на пермії МУЗ-ТВ. Парі вже давно приписують романтичні стосунки, однак вони не коментують жодні припущення. На премії артист виступив із піснею "Неземная".

MARUV

Після скандалу на Нацвідборі Євробачення-2019 MARUV не відмовилась від гастролей в РФ. Відтак співачка погодилась взяти участь у російській премії та заспівала свою конкурсну пісню. Відомо, що MARUV претендувала на перемогу в номінації "Найкраща пісня іноземною мовою", однак статуетку вона не отримала. 

 

ALEKSEEV

Микита Алексеєв, більш відомий як ALEKSEEV, привернув чималу увагу ЗМІ, адже вперше він публічно засвітився зі своєю коханою Уляною Синецькою. 

Ані Лорак

Поява Ані Лорак на російській премії не стала несподіваною для її прихильників. Все тому, що після окупації Криму та частини Донбасу співачка переїхала до Москви, де активно гастролює. На МУЗ-ТВ вона із задоволенням отримала премію, засвітившись на сцені зі своєю єдиною донькою. 

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Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Світлана Лобода

Не пропустила музичну подію і знана російська гастролерка Світлана Лобода. Її у Росії назвали "Найкращою співачкою" та вручили премію. 

Третя тарілка – "Найкраща співачка року"! Дуже дякую вам і "МУЗ-ТВ!.. Дякую, що упродовж стількох років наші артисти щороку з трепетом очікують найголовнішу премію цієї країни – "МУЗ-ТВ", – заявила Світлана Лобода. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Український гурт Artik & Asti

Ще одні гастролери отримали відзнаки МУЗ-ТВ – це гурт Artik & Asti. Дует похизувався, що вже вдруге переміг в номінації "Найкраща група" та не стримував емоцій від оголошення результатів премії. Нагороджувала артистів Лоліта Мілявська. 

Анна Седокова

А от Анні Седоковій не вдалось отримати бажану статуетку. Вона зізналась, що буде наполегливіше працювати, щоб вже наступного року красуватись із російською відзнакою МУЗ-ТВ. 

 

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Теги: LifeStyle Нагороди Російські гастролери Ані Лорак Світлана Лобода MARUV Новини Росії
Джерело: LifeStyle 24
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