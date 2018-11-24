Хто з українських зірок поїхав за нагородою до Москви: скандальні деталі

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Українські співаки отримали нагороди в Москві
Українські співаки отримали нагороди в Москві / www.eg.ru

Коло російських гастролерів щороку поповнюється новими іменами. Днями у Москві пройшла церемонія вручення "Золотого грамофону", на якому засвітилось чимало українців. У мережі їх вже встигли назвати зрадниками.

У Москві пройшло масштабне шоу – щорічне вручення нагород "Золотий грамофон". На світському заході засвітились не тільки російські артисти, але й українські.

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Так, у мережі з'явилось чимало фото, судячи з яких захід відвідали Таїсія Повалій, Ані Лорак, яка нещодавно була в Києві, Світлана Лобода, Віра Брежнєва та Макс Барських. Така українська делегація щасливо позувала перед камерами в Москві з одержаними статуетками. 

У своєму блозі Ані Лорак подякувала організаторам "Золотого грамофону" за відзнаку та опублікувала фрагмент свого виступу на шоу. 

 

Окрім цього, відзначилась і Світлана Лобода. Зірка виступила на сцені "Золотого грамофону" зі своїм хітом "SuperStar", за який вона теж отримала російську нагороду. 

 

Не менш щасливою від церемонії залишилась й екс-депутат Верховної Ради і співачка Таїсія Повалій. Зірка щасливо посміхалась з нагородою, не стримуючи емоцій та слів подяки у дописі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня я получила еще один Золотой граммофон! Спасибо «Русскому радио»! Спасибо моим поклонникам! И особая благодарность моим авторам - поэту Михаилу Гуцериеву и композитору Виктории Коханой - за потрясающую песню «Ты в глаза мне посмотри» #таисияповалий #повалий #золотойграммофон #русскоерадио #тывглазамнепосмотри #михаилгуцериев #викториякохана

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

А от Макс Барських назвав перемогу на "Золотому грамофоні" спільною перемогою з його прихильниками. Окрім цього, з Москви артист анонсував свій концерт у Києві, який, за його словами, відбудеться 29 листопада. 

Друзі, це наша спільна з вами нагорода! Я вас дуже люблю і радий, що ми є одне в одного. Всіх чекаю 29 листопада в київському Міжнародному виставковому центрі – буду вперше показувати новий альбом,
– зазначив Макс Барських. 

 

 

 

Теги: LifeStyle Ані Лорак Світлана Лобода Нагороди Віра Брежнєва Російські гастролери Музика
Джерело: Lifestyle
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