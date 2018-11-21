Першу репліку, яку відвідувачі кінотеатрів почули в українському дубляжі фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", проголосив український поет і видавець.

Репліку, з якої розпочалась популярна кінострічка, сказав головний "абабагаламаг" країни, поет та видавець Іван Малкович.

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57-річний власник популярного українського видавництва озвучив персонажа Rudolph Spielman. Його, до слова, зіграв німецький актор Вольф Рот.

За сюжетом фільму, події розгортаються в далекому 1927 році. Пригоди в житті головних героїв трапляються із ними в Лондоні та Парижі. Чарівник Ґелерт Ґріндельвальд зібрав чимало однодумців і збирається запровадити у магічному світі важливе правило – перевага і домінування чистокровних магів над простими істотами. Аби спіймати злого чарівника Альбус Дамблдор звертається за допомогою до свого колишнього учня. До них приєднуються багато друзів із Нью-Йорка і вони розпочинають запеклу боротьбу.

Дивіться трейлер до фільму "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" (відео):

Хто такий Іван Малкович? Іван Малкович – 57-річний український поет і видавець, засновник і директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.