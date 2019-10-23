Хто з зіркових акторів зустрів кохання на знімальному майданчику

Не секрет, що в Голлівуді зародилася не одна зіркова пара. Адже під час зйомок фільму актори мають час познайомитися, ближче дізнатися один одного та навіть закохатися. Зокрема, робота посприяла стосункам Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Міли Куніс та Ештону Кутчеру, Раяну Рейнольдсу і Блейк Лайвлі.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Їх вважають однією з найкрасивіших та скандальних пар. Цікаво, що під час їхнього знайомства на знімальному майданчику кримінальної комедії "Містер і місіс Сміт" Бред був одружений на акторці Дженніфер Еністон, проте таки розлучився з нею і віддав перевагу Джолі.

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Службовий роман в результаті переріс в десятирічний шлюб з шістьма дітьми. Проте три роки тому вони повідомили про розпад взаємин, а офіційно розлучилися у квітні 2019 року.



Бред Пітт та Анджеліна Джолі / Фото Пітера Ліндберга

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Пара познайомилася у 1998 році на зйомках серіалу "Шоу 70-х", коли Мілі було лише 15, а Ештону – 20 років. У фільмі між їхніми героями виникли взаємні почуття, але в реальному житті за весь час зйомок вони були лише друзями. Пізніше актриса стала зустрічатися з Маколеєм Калкіним, а Ештон встиг побувати у стосунках з Бріттані Мерфі і навіть в шлюбі з Демі Мур.

Та все ж, через деякий час вони знову зустрілися і у 2012 році почали романтичні стосунки. За два роки у зіркової пари з'явилася перша дитина.



Міла Куніс та Ештон Кутчер в Україні / Пресслужба Володимира Зеленського

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі

Вони є однією з найгармонійніших пар Голлівуду. Раян та Блейк познайомилася на зйомках фільму "Зелений ліхтар" в 2010 році. Тоді Рейнольдс був одружений на Скарлетт Йоханссон, а Блейк Лавлі зустрічалася з Леонардо Ді Капріо. Тому спочатку пара просто дружила, але після того, як союз "пліткарки" з Ді Капріо розпався, а шлюб Рейнольдса з дружиною згас, дружба колег швидко перейшла на новий рівень.

Проте спершу актори вирішили не афішувати своє приватне життя і навіть зараз вони вкрай рідко розповідають про свої стосунки. Відомо, що подружжя виховує трьох доньок.



Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі / Instagram / @blakelively

Єва Мендес та Раян Гослінг

Це ще одна пара, яка намагається не афішувати про свої стосунки та тримає все в секреті. Відомо, що вперше вони зустрілися на знімальному майданчику фільму "Місце під соснами" в 2011 році. Вже в січні того ж року Райан познайомив Єву зі своєю матір'ю. І хоча в пресі регулярно з'являються чутки про те, що пара розлучається, це не заважає їм виховувати двох дітей і жити щасливо.



Раян Гослінг та Єва Мендес з дітьми / Фото Getty Images

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт

Напевне, найбільш складним вважають роман Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта. Пара вже неодноразово пережила і розставання, і возз'єднання, а в кінці все увінчалось весіллям. Познайомилися актори на зйомках фільму "Остання пісня" в 2009 році. Режисер фільму, Ніколас Спаркс, сказав в одному з інтерв'ю, що їхній роман можна назвати "4 хвилинами", адже приблизно стільки часу парі знадобилося, щоб сподобатися один одному.

У серпні 2019 року стало відомо, що після 10 років складних стосунків та 8 місяців шлюбу пара вирішила розлучитись, не назвавши причини. Одразу ж після цього Майлі закрутила роман з блогеркою Кейтлін Картер, а згодом – і з молодшим від неї актором Коді Сімпсоном, а Ліам – з молодою актрисою Медісон Браун.



Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт / Instagram / @liamhemsworth