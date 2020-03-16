Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус

Новий вірус COVID-19 став настільки небезпечним, що від нього не може вберегтися ні звичайна людина, ні відома знаменитість. Вірусна пневмонія ставить під загрозу життя тисячі людей. Яких зірок вже встиг зачепити коронавірус – читайте далі.

Коронавірус активно шириться світом і не на жарт лякає усіх людей навколо. Він поширився вже на всіх континентах, окрім Антарктиди. Найбільше від коронавірусу постраждали громадяни Китаю, пізніше спалах епідемії поширився в Італії.

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Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 513 людей. Загальна кількість інфікованих – 169 387 осіб по всьому світу.

Для того, аби вберегти усіх від ймовірного зараження, країни масово вводять карантини, закривають усі заклади, кордони, скасовуються рейси на літаки та впроваджується посилений контроль.

Коронавірус передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, тож знаменитості, які мали тісний контакт з багатьма людьми, не змогли вберегти себе від захворювання.

Знаменитості, які захворіли на коронавірус

Том Генкс та Рита Вілсон

12 березня знаменитий американський актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон повідомили, що хворі на коронавірус. Наразі подружжя перебуває в Австралії на карантині під наглядом лікарів. За словами Генкса, у них була слабкість та біль у тілі. У Рити Вілсон був озноб і підвищена температура.

У нас є Covid-19 і тому ми знаходимося в ізоляції. Ми не поширюємо цей вірус комусь іншому. Є ті, для кого це зараження може призвести до дуже серйозної хвороби. Ми дотримуємося порад експертів та піклуємося одне про одного,

– написав Том Генкс.

Софі Трюдо

До числа інфікованих потрапила дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Софі здала тест на наявність коронавірусу і він виявився позитивним.



Подружжя Софі та Джастін Трюдо

Софі перебуває в ізоляції, відчуває себе добре і виконує вказівки лікарів, приймаючи всі рекомендовані заходи обережності. Симптоми захворювання у неї слабкі.

Джастін Трюдо також залишиться в ізоляції на два тижні. В офісі прем'єр-міністра кажуть, що у нього немає ніяких симптомів, і поки що його не планують тестувати на Covid-19.

Мікель Артета

У головного тренера англійського футбольного клубу "Арсенал" виявили коронавірус. Лондонський клуб зазначив, що всі хто контактували з Артетою останнім часом – будуть ізольовані.



Мікель Артета

За його словами, він одразу звернувся до лікарів після того, як почав себе погано почувати. Він повернеться до роботи лише тоді, коли медики дадуть дозвіл.

Ольга Куриленко

15 березня відома акторка українського походження Ольга Куриленко також зізналася своїм прихильникам про те, що у неї виявили коронавірус. Знаменитість вже тиждень хворіє.

Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом "Коронавірус". Вже майже тиждень хворію. Температура та слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно!

– написала в публікації акторка.

Бегонія Гомес

Дружина прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонія Гомес заразилася коронавірусом. Гомес почуває себе добре. Наразі знаходиться в урядовій резиденції разом з чоловіком.



Педро Санчес та Бегонія Гомес

Відомо, що 8 березня дружина прем'єра брала участь в демонстрації за права жінок в Мадриді, незважаючи на заборону на масові збори. Ймовірно, саме там вона і підчепила злощасний вірус.

Лучіан Грейндж

Глава корпорації Universal Music Group Лучіан Грейндж, ймовірно, хворий на коронавірус. За інформацією видання Variety, його тест на коронавірус виявився позитивним. Коментарів він поки що не дав.



Лучіан Грейндж

Виконавчого директора найбільшої в світі звукозаписної корпорації Universal Music Group доставили в медичний центр Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.