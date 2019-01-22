Хто замінить TAYANNA на Нацвідборі Євробачення-2019: організатори назвали ім’я

Музичний продюсер конкурсу Євробачення в Україні Руслан Квінта повідомив, хто замінить співачку TAYANNA (Тетяну Решетняк) після її несподіваного відходу. За право змагатись у Національному відборі в Україні візьметься гурт MARUV.

На сайті українського сайту "СТБ" Руслан Квінта зазначив, що про рішення TAYANNA він дізнався пізно ввечері від менеджменту виконавиці. Чоловік додав, що подібні новини повинні повідомлятись завчасно, а не за ніч до жеребкування.

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Шкода, що я не почув особисто від TAYANNA про її рішення. Я чекав дзвінка, але це її право, як повідомити про вихід. Я не можу і не буду змушувати її брати участь у Національному відборі на Євробачення-2019,

– повідомив Руслан Квінта.

Водночас він додав, що жодного конфлікту між ними не було і про несправедливу конкуренцію тут не йдеться: "Відразу хочу спростувати будь-які домисли: ніякого конфлікту немає і ніколи не було. Ми два роки прекрасно співпрацювали. Третій рік не став винятком".

Згодом на Facebook-сторінці Євробачення-2019 в Україні стало відомо, що виконавицю TAYANNA в одному з півфіналів Національного відбору замінить український творчий колектив MARUV. Наразі невідомо, з якою піснею виступить мололий гурт.

Що відомо про відхід TAYANNA з Нацвідбору Євробачення-2019?

Сьогодні, 22 січня, українська співачка та екс-учасниця Нацвідбору конкурсу Євробачення-2019 від України повідомила, що відмовляється від участі в змаганні за право представити країну в Ізраїлі. За її словами, це був свідомий вибір і вона хоче бути чесною перед собою. Зірка просила поставитись до неї з розумінням та подякувала своїй команді за пройдений шлях.

Я поважаю та люблю всю нашу команду, яка вірить в мене та весь цей час робила все, щоб ми досягнули цієї амбітної мети. Але я кажу Ні. Досить. Наразі я поринаю в те, що мене дiйсно захоплює - запис нового альбому та пiдготовка до сольного концерту,

– зазначила TAYANNA.

Журналісти LifeStyle 24 дізнавались у представників співачки, чому TAYANNA насправді покинула конкурс, однак жодних коментарів вони не надавали.