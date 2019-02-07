Хто ж така Меган Маркл: подруги герцогині розповіли правду про її життя

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Вагітна герцогиня Сассекська стала жертвою глобального цькування й образ у мережі та від британських ЗМІ. На захист колишньої акторки стали її найближчі друзі. П'ять подруг дружини принца Гаррі дали відверте інтерв'ю, у якому заявили, що Меган Маркл "змушена сидіти і мовчки терпіти всю цю брехню".

Про це близькі з оточення Меган анонімно розповіли виданню People.

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За словами подруг герцогині, Маркл не розривала відносини з батьком Томасом, як стверджує він сама і його старша дочка Саманта. Що цікаво, після весілля дружина принца Гаррі написала йому лист і попросила припинити ганьбити її у ЗМІ. У відповідь чоловік лише попросив дочку зробити з ним фотосесію.

"Вони також намагалися представити все так, ніби Меган посварилася зі своїми сестрою і братом. Це абсолютна неправда", – заявили друзі Меган.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Подруги додали, що діти Маркла-старшого від першого шлюбу не були частиною життя  Меган ще до її знайомства з Гаррі. А батько сам не йшов на контакт.

"Він ніколи не телефонував. Не надсилав повідомлень. Це було дуже боляче", – йдеться в інтерв'ю.

За словами колеги Маркл за серіалом "Форс-мажори", Меган завжди була чуйною людиною, яка готова була вислухати інших.

Коли в моєму житті відбувалося щось несподіване, я завжди думала: "Я повинна поговорити з Мег. Ми спілкувалися щодня. І перше, що вона питала: "Як діти? Як ти?". Я не могла навіть поцікавитися, як справи у неї, поки вона не дізнавалася все про мене, 
– розповіла подруга.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Також друзі розповіли, що сприйняття способу життя Меган і Гаррі і реальність – це дві різні речі. Вони додали, що герцогиня кожного дня сама готує для себе і для чоловіка.

Нещодавно ми провели декілька днів разом. Її чоловік поїхав з міста. У кімнаті, яку вона для мене приготувала, була запалена свічка у ліжку, капці і халат. Ми в будинку були тільки вдвох. Це був наш час. Вона готувала чудову їжу. Робила чай кожен день. На вулиці був дощ і бруд, тому собаки бруднилися, і вона витирала їх рушниками. Як сильно вона любить своїх тварин ... Як сильно любить своїх друзів... Як вона любить годувати тебе, піклуватися про тебе. Нічого з цього не змінилося,
– поділилася приятелька Меган.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

Крім того, подруги Маркл спростували чутки про ворожнечу Меган з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон. "Вона (Меган, – 24 канал) все та сама людина, хоча все навколо неї змінилося", – підсумували вони.

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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