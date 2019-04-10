Хто зіграє Попелюшку у новій екранізації: роль принцеси дісталася співачці
Співачка Каміла Кабелло, пісня якої Havana здобула значну популярність, постане на екранах в образі Попелюшки у новому рімейку від студії Sony.
Співпродюсером майбутньої стрічки виступив телеведучий Carpool Karaoke Джеймс Корден, а роль головної принцеси Disney дісталася Камілі Кабелло. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
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Що цікаво, співачка, яка приміряє блакитну сукню Попелюшки, запише для нового проекту ще й саундтрек. Дата виходу офіційного релізу наразі невідома.
Також режисером і сценаристом фільму стане Кей Кеннон.
Каміла Кабелло / Getty Images
Каміла Кабелло – Havana: слухайте пісню
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