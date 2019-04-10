Хто зіграє Попелюшку у новій екранізації: роль принцеси дісталася співачці

137 Читать новость на русском
Каміла Кабелло зіграє Попелюшку
Каміла Кабелло зіграє Попелюшку / Колаж LifeStyle 24

Співачка Каміла Кабелло, пісня якої Havana здобула значну популярність, постане на екранах в образі Попелюшки у новому рімейку від студії Sony.

Співпродюсером майбутньої стрічки виступив телеведучий Carpool Karaoke Джеймс Корден, а роль головної принцеси Disney дісталася Камілі Кабелло. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Читайте також: Хто зіграє принцесу Діану в серіалі "Корона": Netflix назвав ім'я актриси

Що цікаво, співачка, яка приміряє блакитну сукню Попелюшки, запише для нового проекту ще й саундтрек. Дата виходу офіційного релізу наразі невідома.

Також режисером і сценаристом фільму стане Кей Кеннон.

Каміла Кабелло зіграє Попелюшку
Каміла Кабелло / Getty Images

Каміла Кабелло – Havana: слухайте пісню

 

blog_ava
РФ "пригрозила" війною через українські кораблі на Азові
сьогодні
12101
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Булочки з маком: простий рецепт приготування
сьогодні 16:48 Булочки з маком: простий рецепт приготування
Богданна Рибак 37
Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
сьогодні 11:53 Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
Богданна Рибак 600
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
сьогодні 09:03 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
281
День народження зірки "Пліткарки": найкращі образи Блер Уолдорф у серіалі
9 квітня 21:22 День народження зірки "Пліткарки": найкращі образи Блер Уолдорф у серіалі
719
Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари
9 квітня 18:48 Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари
1554
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук