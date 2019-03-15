Хто зіграє принцесу Діану в серіалі "Корона": назвали ймовірних претенденток

469
Принцеса Діана
Принцеса Діана / Getty Images

Режисери серіалу "Корона" оголосили про відкриття кастингу на роль Леді Ді, яка повинна з'явитися в найближчих сезонах. Також з'явилися імена актрис, над співпрацею з якими активно думають автори одного з найдорожчих проектів сервісу Netflix.

Вихід третього сезону одного з найпопулярніших серіалів про життя і звичаї королівської сім'ї Великобританії планується на кінець 2019 року, однак пошук акторки на роль легендарної принцеси Діани вже відкрито. Як раніше повідомлялося, Леді Ді з'явиться в серіалі не раніше, ніж в четвертому сезоні, або наприкінці третього.

Читайте також: Як виглядає принц Філліп в новому сезоні серіалу "Корона": перше фото

Продюсери серіалу разом зі сценаристом Пітером Морганом вже готуються розглядати різні кандидатури на роль "королеви сердець". Особливих вимог до актрис немає, але, як зазначено в оголошенні, вона повинна бути "молодою і дивно талановитою, комічною і чарівною, здатною фліртувати, бути ексгібіціоністкою і самотньою чи саморуйнівною як Міа Ферроу".

Ходять чутки, що на роль принцеси Уельської розглядають Люсі Бойнтон, Флоренс П'ю та Еллі Бамбер.

Люсі Бойнтон принцеса Діана
Люсі Бойнтон і принцеса Діана (фотопорівняння) / Колаж: LifeStyle 24

Флоренс П'ю і принцеса Діана
Флоренс П'ю і принцеса Діана (фотопорівняння) / Колаж: LifeStyle 24

Еллі Бамбер і принцеса Діана
Еллі Бамбер і принцеса Діана (фотопорівняння) / Колаж: LifeStyle 24

Що відомо про серіал "Корона"?Драматичний серіал "Корона" телеканалу Netflix отримав небачений успіх після свого запуску у 2016 році. Він розповідає історію британської королівської сім'ї в середині XX століття. Бюджет першого сезону склав 156 мільйонів доларів. На даний момент знято два сезони, а третій вийде на екрани в кінці 2019 року.

За головну роль в серіалі "Корона" Клер Фой отримала Золотий глобус у 2018 і премію Гільдії кіноакторів у 2017 році. Перший сезон серіалу також отримав статуетку Золотий глобус у 2017 в категорії "Найкращий драматичний серіал".

blog_ava
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
сьогодні
9802
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Кіно Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
сьогодні 17:30 День святого Патрика 2019: куди піти у Києві
14
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 15-17 березня
сьогодні 16:49 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 15-17 березня
345
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
сьогодні 12:08 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 3787
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
14 березня 21:01 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
4735
Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
14 березня 19:00 Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою
2129
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук