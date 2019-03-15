Хто зіграє принцесу Діану в серіалі "Корона": назвали ймовірних претенденток
Режисери серіалу "Корона" оголосили про відкриття кастингу на роль Леді Ді, яка повинна з'явитися в найближчих сезонах. Також з'явилися імена актрис, над співпрацею з якими активно думають автори одного з найдорожчих проектів сервісу Netflix.
Вихід третього сезону одного з найпопулярніших серіалів про життя і звичаї королівської сім'ї Великобританії планується на кінець 2019 року, однак пошук акторки на роль легендарної принцеси Діани вже відкрито. Як раніше повідомлялося, Леді Ді з'явиться в серіалі не раніше, ніж в четвертому сезоні, або наприкінці третього.
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Продюсери серіалу разом зі сценаристом Пітером Морганом вже готуються розглядати різні кандидатури на роль "королеви сердець". Особливих вимог до актрис немає, але, як зазначено в оголошенні, вона повинна бути "молодою і дивно талановитою, комічною і чарівною, здатною фліртувати, бути ексгібіціоністкою і самотньою чи саморуйнівною як Міа Ферроу".
Ходять чутки, що на роль принцеси Уельської розглядають Люсі Бойнтон, Флоренс П'ю та Еллі Бамбер.
Люсі Бойнтон і принцеса Діана (фотопорівняння) / Колаж: LifeStyle 24
Флоренс П'ю і принцеса Діана (фотопорівняння) / Колаж: LifeStyle 24
Еллі Бамбер і принцеса Діана (фотопорівняння) / Колаж: LifeStyle 24
Що відомо про серіал "Корона"?Драматичний серіал "Корона" телеканалу Netflix отримав небачений успіх після свого запуску у 2016 році. Він розповідає історію британської королівської сім'ї в середині XX століття. Бюджет першого сезону склав 156 мільйонів доларів. На даний момент знято два сезони, а третій вийде на екрани в кінці 2019 року.
За головну роль в серіалі "Корона" Клер Фой отримала Золотий глобус у 2018 і премію Гільдії кіноакторів у 2017 році. Перший сезон серіалу також отримав статуетку Золотий глобус у 2017 в категорії "Найкращий драматичний серіал".