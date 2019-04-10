Хто зіграє принцесу Діану в серіалі "Корона": Netflix назвав ім'я актриси

Знаменитий британський серіал, який отримав чимало нагород в 1 і 2 сезонах, заявив про нову актрису четвертого сезону – Емму Коррін. Вона зіграє всім відому принцесу Діану – екс-дружину престолонаслідника принца Чарльза, яка загинула у 1997 році в автокатастрофі.

Про поповнення акторського складу в серіалі "Корона" (The Crown) представники Netflix повідомили у The Hollywood Reporter. Роль принцеси Діани стане однією з перших великих робіт Емми Коррін. Раніше повідомлялось, що на роль принцеси Діани розглядали кіноактрис Люсі Бойнтон, Флоренс П'ю та Еллі Бамбер.

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До сих пір не вірю, що мене затвердили на роль, і я стану частиною такої професійної акторської команди,

– поділилась емоціями у соціальних мережах Емма Коррін.

Представник команди Netflix і один з творців серіалу "Корона" Пітер Морган заявив, що актриса Коррін одразу підкорила знімальну групу, коли прийшла на кастинг.

"У Емми талант, який відразу ж зачарував нас. Крім невинності і краси молодої Діани, у неї є ті риси характеру, які необхідні, щоб зобразити незвичайну жінку, яка пройшла шлях від невідомого підлітка до знакової жінки свого покоління", – наголосив Пітер Морган.



Принцеса Діана та Емма Коррін / Instagram / @entertainmentweekly

Раніше актриса знімалась у стрічці Alex's Dream (2018), серіалі "Гранчестер" (Grantchester ) (2019) і у фільмі "Провина" (Misbehaviour), що наразі перебуває на етапі постпродакшену. Компанію в акторському складі 3 і 4 сезоні серіалу "Корона" складуть актори: Олівія Колман в ролі королеви Єлизавети II, Тобайас Мензіс в ролі принца Філліпа, Джош О'Коннор в ролі принца Чарльза, а також Хелена Бонем Картер в ролі принцеси Маргарет – сестри королеви. Загалом, стримінговий сервіс Netflix планує продовжити серіал до 6 сезону, тому, порівнюючи хронологію стрічки з реальними подіями, в останніх сезонах цілком можна очікувати на появу принца Вільяма і Кейт Міддлтон, а також принца Гаррі та Меган Маркл.

Що відомо про серіал "Корона"?Драматичний серіал "Корона" телеканалу Netflix отримав небачений успіх після свого запуску у 2016 році. Він розповідає історію британської королівської сім'ї в середині XX століття. Бюджет першого сезону склав 156 мільйонів доларів. На даний момент знято два сезони, а третій вийде на екрани в кінці 2019 року.



За головну роль в серіалі "Корона" Клер Фой отримала Золотий глобус у 2018 і премію Гільдії кіноакторів у 2017 році. Перший сезон серіалу також отримав статуетку Золотий глобус у 2017 в категорії "Найкращий драматичний серіал".