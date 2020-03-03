Хто зіграє знаменитого наставника у серіалі "Відьмак": у Netflix назвали ім'я

Популярний фентезійний серіал "Відьмак" всього за кілька місяців від прем'єри підкорив мільйонів кіноманів. Тому всі в очікуванні нових епізодів, які презентують у 2021 році. Та, щоб підігріти цікавість публіки до 2 сезону серіалу, його творці опублікували ім'я актора, який зіграє знаменитого наставника Геральта із Рівії.

Інформацію представники Netflix опублікували на офіційній твіттер-сторінці. За офіційними даними, роль Весемира дістанеться данському актору, найбільш відомому за серіалом "Вбиваючи Єву" – Кіму Бодніу. Його персонаж приверне чималу увагу в 2 сезоні "Відьмака". Все тому, що Весемир – це найдосвідченіший відьмак у світі та наставник головного героя Геральта, який допоможе йому знайти відповіді на питання щодо дару Цірілли.

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У книзі Анджея Сапковського він ставиться до відьмаків, як до синів, та вчить їх фехтуванню і захисту від міфічних істот. Весемир врятував Геральта, коли його у дитинстві покинула мати. Тому саме наставник прийде на допомогу головному герою у 2 сезоні саги.



Роль Весемира у "Відьмаку" дісталась Кіму Бодніу / Comic Book

Що відомо про 2 сезон серіалу "Відьмак"

В останніх епізодах автори серіалу "Відьмак" натякнули, що головні герої Геральт із Рівії та Цірілла зіткнуться з новими перешкодами. Вони намагатимуться розгадати таємницю дару княжної. Допомагатиме їм у цьому відьма Йенніфер, яка захищатиме дівчинку та навчатиме керувати своєю силою. Водночас не обійдеться і без війни: на Ціррілу влаштують полювання всі маги та царі континенту, тому відьмак повинен зробити все можливе, щоб вберегти дитину від небезпеки.

Нові епізоди стануть продовженням популярної саги, яка з грудня 2020 року підкорює весь світ. Серіал екранізував режисер Томек Багінскі, а основою для "Відьмака" стали книги польського письменника Анджея Сапковського. Втілити непересічний сюжет допомагав словацький каскадер Володимир Фурдик, який працював над створенням "Гри престолів". Тому глядачі побачили у першому сезоні "Відьмака" чимало ефектних боїв та повірили у надздібності головного героя Геральта, якого майстерно зіграв Генрі Кавілл.

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