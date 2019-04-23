Худорлявий та виснажений: Бенедикт Камбербетч збентежив прихильників на кінопрем'єрі

Днями у Лос-Анджелесі відбулась довгоочікувана прем'єра фільму "Месники: Фінал" (Avengers: Endgame). На презентацію кінострічки прийшли всі головні актори, які разом зі своїми коханими засяяли на червоній доріжці. Однак не Бенедикт Камбербетч: голлівудський красень виглядав дуже змарніло та виснажено.

Бенедикт Камбербетч – один із небагатьох представників шоу-бізнесу, який уникає публічних виходів. Він всіляко намагається вберегти свою сім'ю від зайвої уваги громадськості та тільки в рідкісних випадках радує прихильників появою на червоній доріжці.

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Так, один із нечисленних його виходів був пов'язаний із прем'єрою фільму "Месники: Фінал", в якій актор талановито зіграв супергероя Доктора Стренджа. На червоній доріжці в Лос-Анджелесі він вийшов в елегантному костюмі з краваткою. Супроводжувала Бенедикта його кохана дружина Софі Хантер, яка підібрала для спільного виходу чорну сукню з асиметричним вирізом та босоніжки. Такий стиль total black привернув увагу всіх учасників заходу.



Бенедикт Камбербетч з дружиною / Getty Images

Та не тільки елегантне вбрання вразило учасників заходу. На червоній доріжці Бенедикт Камбербетч виглядав дуже змарніло, а його худорлявість шокувала прихильників.



Актор Бенедикт Камбербетч / Getty Images

У мережі припустили, що такий вигляд актора могла спричинити значно коротша стрижка або ж нова роль. Окрім цього, прихильники пригадали його вихід з дружиною на Еммі-2018, що відбулась у вересні. Тоді вагітна Софі Хантер засвітила перед камерами округлий живіт. Відтак користувачі мережі пов'язали такий змарнілий вигляд Бенедикта із недосипанням через появу третьої дитини.