Британський вуличний художник Бенксі прославився своїми графіті на гострі соціальні теми. Митець присвятив черговий шедевр хвилі протестів проти расизму та свавілля поліції в США. Він зауважив, що з расовою дискримінацією повинні боротися саме білі люди.

Традиційно новий арт-об'єкт невідомий художник з псевдонімом Бенксі показав в інстаграм-профілі. Він створив картину, на якій зображено меморіальний портрет з розмитим темним обличчям зі світлими очима, поряд з яким розташовані букети квітів та свічки. Найвища свічка підпалює американський прапор, який висить над портретом.

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До трагічного графіті Бенксі додав підпис, у якому зізнався, що спочатку хотів дати можливість висловитися темношкірому населенню Америки та дослухатися до їхньої думки. Проте згодом зрозумів, що вирішення проблеми расової дискримінації лежить на плечах білих громадян. Він порівняв расизм з трубою, яка затоплює квартиру поверхом нижче.

"Темношкірі люди зазнають невдачі через систему. Білу систему. Як несправна труба, вона топить квартири людей, які живуть внизу. Ця система змушує їх страждати, але їм не під силу її виправити. Вони і не зможуть – ніхто не пустить їх в квартиру нагорі", – написав Бенксі.

Це проблема білих людей. І якщо білі люди не вирішать її, комусь доведеться піднятися поверхом вище і вибити двері,

– зізнався художник.

Що стало причиною протестів у США?

25 травня афроамериканця Джоржа Флойда затримали правоохоронці. У мережу потрапило відео, з якого видно, що поліцейський 7 хвилин душив шию чоловіка до землі та відпустив його лише тоді, коли він був непритомним. Свавілля поліції завершилося смертю Флойда. 4 поліцейських, які брали участь у затриманні, звільнили зі служби.

США охопили масові протести, які перетворилися в мародерство: спалюють та грабують магазини. Внаслідок сутичок з поліцією затримано тисячі американців, а влада вирішила запровадити комендантську годину в епіцентрах спалаху протестів. Боротьбу проти расизму та вседозволеності поліції підтримують й світові зірки. Так, разом з американцями скандували Аріана Гране, Ніна Добрев, Емілі Ратажковскі, Тімоті Шаламе, Кара Делевінь. Крім того, у вівторок, 2 червня, зірки в соцмережах підтримали протести проти расизму акцією Blackout Tuesday, опублікувавши в інстаграм-профілях чорні квадрати на знак солідарності.