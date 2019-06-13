Художник Бенксі намалював нове графіті у Лондоні

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Новий малюнок Бенксі
Новий малюнок Бенксі / Instagram / @banksy

Англійський андерграундний художник графіті потішив мешканців Лондона новим творінням. В аеропорту Хітроу з'явився його новий малюнок.

Художник під псевдонімом Бенксі надихнувся на нове творіння після кількамісячної паузи. Востаннє його графіті з'явилося поруч із Мармуровою аркою, що також у Лондоні.

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Новий малюнок андерграундний творець опублікував на своїй сторінці в Instagram. Він намалював щура на закритому дверному ролеті. У лапах тварини був молоток у вигляді букви "Т", яким вона розбиває реальну дверну колодку.

З аеропорту Хітроу зникли арки,
– прокоментував фото Бенксі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво
Джерело: LifeStyle 24
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