Художник Бенксі намалював нове графіті у Лондоні

Англійський андерграундний художник графіті потішив мешканців Лондона новим творінням. В аеропорту Хітроу з'явився його новий малюнок.

Художник під псевдонімом Бенксі надихнувся на нове творіння після кількамісячної паузи. Востаннє його графіті з'явилося поруч із Мармуровою аркою, що також у Лондоні.

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Новий малюнок андерграундний творець опублікував на своїй сторінці в Instagram. Він намалював щура на закритому дверному ролеті. У лапах тварини був молоток у вигляді букви "Т", яким вона розбиває реальну дверну колодку.

З аеропорту Хітроу зникли арки,

– прокоментував фото Бенксі.