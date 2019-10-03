Художник Бенксі відкрив магазин без дверей у Лондоні: як виглядає загадковий шоурум – фото

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Бенксі
Бенксі / Instagram / @banksy

Англійський андерграундний художник графіті під псевдонімом Бенксі відкрив магазин Gross Domestic Product зі своїми культовими роботами в лондонському районі Кройдон.

Про запуск власного магазину Бенксі повідомив на своїй інстаграм-сторінці. Однак шоурум виглядає як виставковий майданчик, який можна оглянути лише з вулиці, а зайти всередину стає неможливо. 

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Художник вирішив продавати свої роботи на сайті grossdomesticproduct.com, а в Лондоні їх можна роздивитися протягом двох тижнів. Зазначимо, що творіння Бенксі є шалено дорогими. Згодом гроші андеграунд-художник жертвує на доброчинність, допомагаючи благодійним організаціям.

Відкриваю магазин сьогодні (хоча двері насправді не відкриваються). Це у Кройдоні,
– написав художник в інстаграм, опублікувавши перші фото шоуруму.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

 

Так, на знімках можна побачити найкультовіші роботи Бенксі: графіті з дитиною, яка грається зі снігом (насправді це попіл), куленепробивний жилет, який художник створив для виступу музиканта Stormzy на фестивалі Гластонбері в 2019 році, Тоні Тигра з пачки пластівців компанії Kellogg's у вигляді килима та інші.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Charli Andrews (@charliandrews)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kooper (@kooper.co)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Pip Holden (@pippi_d_2)

 

Хто такий Бенксі?Роботи всесвітньовідомого вуличного художника завжди звертаються до найрізноманітніших політичних і соціальних тем. Стріт-арт Бенксі став відображенням сучасної епохи. Художник глузує з нашого суспільства споживачів, яке зациклене на купівлі непотрібного мотлоху.

Роботи Бенксі на злободенні теми викликають обурення з боку борців за чистоту міських стін, а іноді їх навіть виламують із фасадів будівель. Ім'я бристольського художника постійно з'являється на перших шпальтах газет, але він до сьогодні зберігає анонімність і ховається від поліції. Тому його роботи, зазвичай, народжуються пізно вночі.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новини культури Мистецтво Лондон
Джерело: LifeStyle 24
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