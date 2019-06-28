Художник малює тварин, які просять людей не знущатися над ними: щемливі картинки

Художник Milk DoNg створив серію малюнків, на яких зображені тварини, які просять людей не знущатися над ними. Свої комікси митець публікує в соцмережах Instagram та Facebook.

На малюнках зображені слони, олені, носороги, тигри, коти, собаки та багато інших тварин.

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Всі вони звертають з проханням до людини не шкодити їм: хтось просить повернути шкіру, роги та нігтики, хтось просить не бити його, а хтось навпаки – каже, що не хоче битися.

"Гей, людино, поверни мій ріг!"

"Гей, людино, поверни мої плавнички!"

"Гей, людино, поверни мою кригу!"

"Гей, людино, поверни мої зубки!"

"Гей, людино, поверни моє життя!"

"Гей, людино! Я не хочу боротися"

"Гей, людино, поверни мою шкіру!"

"Гей, людино, чому ти хльостаєш мене?!"

"Гей, людино, навіщо ти ґвалтуєш мене?!"

"Гей, людино, чому ти робиш мені боляче?!"

Як закон карає за знущання над тваринами