Художник малює тварин, які просять людей не знущатися над ними: щемливі картинки
Художник Milk DoNg створив серію малюнків, на яких зображені тварини, які просять людей не знущатися над ними. Свої комікси митець публікує в соцмережах Instagram та Facebook.
На малюнках зображені слони, олені, носороги, тигри, коти, собаки та багато інших тварин.
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Всі вони звертають з проханням до людини не шкодити їм: хтось просить повернути шкіру, роги та нігтики, хтось просить не бити його, а хтось навпаки – каже, що не хоче битися.
"Гей, людино, поверни мій ріг!"
"Гей, людино, поверни мої плавнички!"
"Гей, людино, поверни мою кригу!"
"Гей, людино, поверни мої зубки!"
"Гей, людино, поверни моє життя!"
"Гей, людино! Я не хочу боротися"
"Гей, людино, поверни мою шкіру!"
"Гей, людино, чому ти хльостаєш мене?!"
"Гей, людино, навіщо ти ґвалтуєш мене?!"
"Гей, людино, чому ти робиш мені боляче?!"
Як закон карає за знущання над тваринами
- Знущання над тваринами, вчинені із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, каратимуться арештом строком до 6 місяців або обмеженням волі строком до 3 років.
- Ці ж дії, вчинені з особливою жорстокістю, або якщо такі дії призвели до каліцтва чи загибелі тварини, або вчинені групою осіб, каратимуться позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
- Такі ж дії, вчинені у присутності малолітнього, каратимуться обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
- В Кодексі про адміністративні правопорушення посилилась відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і передбачений штраф у розмірі 200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень).