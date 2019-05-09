Художник намалював картину Ван Гога на воді: вражаюче відео

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"Зоряна ніч", намальована на воді
"Зоряна ніч", намальована на воді / Screenshot

Художник з Туреччини під псевдонімом Garip AY створює дивовижні картини на воді. Одну з них він присвятив творчості нідерландського митця Вінсента Ван Гога – створив його портрет та "Зоряну ніч".

Техніка, у якій працює художник, називається ебру. Це стародавня унікальна форма мистецтва, яку переважно використовували у країнах Сходу. Вона полягає у тому, що малюнок створюють на воді, а потім хитромудрими рухами переносять його на папір чи іншу поверхню. 

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"Зоряна ніч" Ван Гога VS "Зоряна ніч" Garip AY

Ван Гог написав знамениту "Зоряну ніч" під час лікування у психлікарні у Сен-Ремі. Надихнувся художник пейзажем, який побачив з вікна своєї палати рано вранці.

Цього ранку я виглянув з вікна і побачив довколишній ландшафт задовго до світанку, коли на небі була одна-однісінька ранкова зоря, яка здавалася дуже великою. Добіньї і Руссо уже її малювали, виражаючи усю властиву їй інтимність, увесь неосяжний спокій і величність, але також додаючи до картини щось дуже особисте, щось розпачливе. До таких емоцій я не відчуваю відрази,
– описував той світанок Ван Гог у листі до брата Тео.

Писав картину митець вже вдень – з пам'яті. У полотні вилилась вся емоційна розбурханість митця, спровокована красою вранішньої зорі.

Картину Ван Гога "Зоряна ніч" намалювали на воді: відео

У доробку турецького митця є чимало робіт. Зокрема, рекламних та з шоу талантів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений garipay (@garipay)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений garipay (@garipay)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений garipay (@garipay)

Художник з командою також створив креативний ролик для серіалу Netflix "Корона". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений garipay (@garipay)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво
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