Художник пише унікальні портрети з тисячі літер: вражаючі фото

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Філ Венс "Портрет Джокера"
Філ Венс "Портрет Джокера" / philvance.com

Американський художник Філ Венс створив серію незвичних портретів "Їхніми словами". Ілюстрації створені з сотень цитат тих, кому присвячені роботи.

Метод комбінування висловів митець називає поперечним шрихуванням. Тобто для фону використовує один шар з цитатами, а для створення глибини певних деталей – кілька, накладаючи літери одна на одну та змінюючи розмір і шрифт. Більшість портретів виконані чорними чорнилами. Та у кількох роботах Венс поекспериментував і з кольорами – у "Портреті Джокера" і "Портреті Вінстона Черчилля", передає Big Picture

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Філ Венс "Портрет Вінстона Черчилля" 

До речі, на створення Джокера художник витратив 100 годин.


Філ Венс "Портрет Джокера"

"Я уявив, як пишу портрет, всередину якого можна зазирнути і побачити його думки. Особливо я захопився з портретами Віллема де Кунінга, Пікассо та Мауріца Ешера. Це мої улюблені художники, і я хотів висловити їм повагу по-своєму – дати людям можливість побачити їх мудрість", – говорить Венс. 

Портрети Філа Венса, створені з літер: дивіться галерею

Всі фото – Phil Vance

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво
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