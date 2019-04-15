Художник з Індії створює фантастичні картини, не використовуючи пензлик: фото і відео

Митець Сурай Патель, який живе в індійському місті Мумбаї, любить експерименти не тільки з кольорами, які постануть на полотні, а й інструментами. І, зазвичай, пензликами не користується.

Свої абстрактні картини Патель створює за допомогою спеціальних лопаток, шпателів та паличок. Верхні шари фарби укладає так, як треба, безпосередньо з тюбиків.

Читайте також: Інтер'єри з картин відомих художників відтворили у реальному житті: яскраві фотопорівняння

Як художник Сурай Патель створював картину "Весна": відео

Процес народження картини не тільки не приховує, та ще й навчає інших – все записує на відео та викладає на своєму YouTube-каналі.

Як художник Сурай Патель створював картину "Лавандове поле": відео

Картини Пателя насичені кольорами і виглядають рельєфно через велику кількість фарби.

Художник зазначає, що ще з дитинства був закоханий у кольори. Адже, на його думку, цей світ прекрасний саме через те, що він кольоровий.