Художник з Індії створює фантастичні картини, не використовуючи пензлик: фото і відео

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Картина Сурай Пателя
Картина Сурай Пателя / Facebook // Suraj Patel

Митець Сурай Патель, який живе в індійському місті Мумбаї, любить експерименти не тільки з кольорами, які постануть на полотні, а й інструментами. І, зазвичай, пензликами не користується.

Свої абстрактні картини Патель створює за допомогою спеціальних лопаток, шпателів та паличок. Верхні шари фарби укладає так, як треба, безпосередньо з тюбиків.

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Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

Як художник Сурай Патель створював картину "Весна": відео

 
 

Процес народження картини не тільки не приховує, та ще й навчає інших – все записує на відео та викладає на своєму YouTube-каналі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

Як художник Сурай Патель створював картину "Лавандове поле": відео

Картини Пателя насичені кольорами і виглядають рельєфно через велику кількість фарби.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

Художник зазначає, що ще з дитинства був закоханий у кольори. Адже, на його думку, цей світ прекрасний саме через те, що він кольоровий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений suraj patel (@surajfinearts)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини культури Мистецтво
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