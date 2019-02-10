Художниця відтворила стильні виходи вагітної Меган Маркл: чарівні кадри

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Меган Маркл у художньому проекті
Меган Маркл у художньому проекті / Instagram / @royalsketchesbyjenv

Герцогиня Сассекська стала справжнім прикладом для наслідування. Чимало британок копіюють її образи, а от інші із задоволенням повторюють їх на папері.

Талановита художниця, яка в мережі підписує свої роботи під іменем Дженніфер Валлез, настільки вражена королівською родиною, що створила незвичний проект. Митець відтворює кожен вихід вагітної герцогині Сассекської на папері. При цьому образ Меган Маркл вона робить подібним до персонажа мультфільму, що додає унікальності картинам Дженніфер Валлез. 

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На знаменитості та популярності герцогині Сассекської художниця ще й вміло заробляє. Вона пропонує прихильникам королівської родини не тільки незвичні картини з принцом Гаррі та Меган Маркл, але й горнятка чи календарі з їх мультиплікаційними копіями. 

Меган Маркл у художньому проекті / Instagram / @royalsketchesbyjenv

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Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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