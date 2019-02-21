Як приготувати хумус: рецепт смачної закуски

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Рецепт хумуса: як приготувати хумус - рецепти смачної закуски
Як приготувати хумус в домашніх умовах / www.google.com

Хумус – це традиційна закуска з вареного нуту (турецького гороху), яка є дуже популярною на Близькому Сході. До неї додаються різні масла, горішки та спеції. Хумус можна легко приготувати вдома. Рецепт популярної закуски – читайте далі.

Існує безліч варіантів того, як приготувати хумус. Його основою є різноманітні бобові, або ж авокадо. Готову пасту можна намащувати на хліб чи корж. Також хумус можна використовувати, як гарнір до риби чи м'яса. 

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Як приготувати хумус

Інгредієнти:
– 150 г сухого нуту;
– 3 ст. ложки тахіні;
– 3 зубчики часнику;
– 5-6 ст. ложок оливкової олії;
– 2 ч. ложки солі;
– 3 ст. ложки лимонного соку.

Рецепт приготування хумусу:

Як приготувати хумус
Як приготувати хумус

1. Сухі зерна нуту замочіть на кілька годин у великій кількості холодної води. За бажанням, можете залишити на всю ніч. Таким чином, нут стане ще м'ягшим. 

2. Із зерен нуту зніміть тонку шкірку. Зробити це можна так: рідину, у якій відварювався нут, треба злити в окрему ємність, відкинути на друшляк і промити крижаною водою. Від різниці температур шкірка сама відокремиться від горошин.

3. Очищений нут подрібніть у блендері чи кухонному комбайні. До пюре додайте лимонний сік, тахіні, сіль з часником та 100 мілілітрів води, яка залишилася після варіння. Поступово додавайте до пюре оливкову олію та перемішуйте. 

4. Покращити смак хумусу можна за допомогою різноманітних спецій. До закуски ідеально підходить паприка, кмин, обсмажений часник та мелений чорний перець. 

5. Готову страву посипте подрібненою зеленню петрушки або кедровими горішками. 

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Як приготувати хумус у мультиварці

Інгредієнти:
– 150 г нуту;
– 1,5 ст. ложки конжутної пасти;
– 1 ложка оливкової олії;
– сіль.

Рецепт приготування хумусу в мультиварці:

Рецепт хумусу в мультиварці
Рецепт хумусу в мультиварці​

1. Насамперед замочіть боби на 7 годин у воді.

2. Залийте новою водою і поставте варити на 3-3,5 години. Після того, як нут зваритися – посоліть.

3. Змішайте нут з кунжутною пастою і маслом. Збийте блендером, додаючи відвар з мультиварки, для отримання потрібної консистенції хумуса. 

Смачного!

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Здорове харчування
Джерело: 24 канал
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