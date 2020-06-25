Популярний британський гурт Hurts анонсував вихід нового альбому Faith 4 вересня 2020 року. Також музиканти опублікували в мережі чорно-білий кліп на чуттєву пісню Suffer, що увійшла до нової платівки.

На своїй твіттер-сторінці учасник гурту Тео Хатчкрафт написав, що пишається тим, що вони зробили, і вже не може дочекатися, щоб прихильники почули якомога більше композицій.

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До нового альбому Hurts увійдуть 11 пісень. Серед них і лірична новинка Suffer, кліп на яку музиканти представили 24 червня.

Дивіться кліп Hurts – Suffer: відео

Музикант гурту Адам Андерсон відзначив, що навіть не очікував на початку, наскільки потужним вийде новий альбом. Пише HME з посиланням на його слова.

"Якби ви сказали мені, коли ми починали його, наскільки він послідовний, потужний і автентичний, багато місяців по тому, я, ймовірно, не повірив би вам", – прокоментував Адам Андерсон.

Зауважимо, що Hurts випустили останній альбом Desire у 2017 році. Також фронтмен Тео Хатчкрафт у відкритому листі розповів фанатам про свій стан депресії та виснаження.

Я був фізично і морально виснажений. До критичної точки,

– пояснив він.

В інтерв'ю виданню NME Тео Хатчкрафт прокоментував деталі роботи над новим альбомом. За його словами, музиканти повинні були закохатися в той тип музики, який спочатку мали намір створити. "Нас завжди приваблювали більш темні елементи попмузики", – додав він.



Музиканти гурту Hurts змінили не лише формат музики, а й імідж / Фото NME

Нагадаємо, що Тео Хатчкрафт та Адам Андерсон вперше за 3 роки виклали в мережу нову пісню Voices. Ця композиція також увійде до нового альбому британського гурту.