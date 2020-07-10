Улюблениця мільйонів через відсутність зйомок та карантин досить рідко з'являється на публіці, проте продовжує дивувати шанувальників спокусливими образами навіть вдома. Тіна Кроль влаштувала фешн-зйомку поблизу свого будинку, для якої обрала хустинку, бюстгальтер та спідницю.

Більшість зйомок співачка проводить у студії, проте під час карантину територія її заміського будинку перетворилася у локацію для зйомок. Проте навіть для домашніх фотосесій Тіна Кароль обирає досить екстравагантні образи, які підкреслюють її спокусливі форми. В інстаграм-профілі зірка показала, як поєднала хустинку з зухвалим look.

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Образ Тіни Кароль

Артистка постала у вбранні total black. На ній бюстгальтер на зав'язках, спідниця довжини міді вільного крою з високою талією, яка підкреслювала витонченість Тіни Кароль. Образ доповнили босоніжки на високих підборах з лакованими ремінцями. Стильним аксесуаром стала чорна хустинка з зображенням жовтих пташок.

Співачка залишила світле волосся розпущеним, а макіяж зробила у нюдових відтінках, що надало особливої легкості її вигляду. На одному з кадрів Тіна Кроль присіла, спокусливо вигнувши спину й спрямувавши проникливий погляд вдаль. На іншій світлині вона позувала спиною до камери й засвітила тендітні вигини свого тіла.

Варто зазначити, що хустинка довго була незамінним аксесуаром під час її виходів на сцену. Одним з найуспішніших хітів у її музичній кар'єрі була пісня "Сдаться ты всегда успеешь". Тоді у кліпі вона постала з білою хустинкою та насиченою червоною помадою у вагоні вантажного потяга. Цей образ вона часто повторювала під час живих виступів.



Тіна Кароль / Скриншот з кліпу "Сдаться ты всегда успеешь"