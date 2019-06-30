Художник малює їжею на тарілках: незвичні картини

Філіппінський художник-самоучка Андре Мангуба створює невеличкі картини на тарілках, малюючи їжею.

Роботи хлопець постить на своїй сторінці в Instagram.

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Малює він як відомих та медійних людей, так і героїв, наприклад, мультфільмів.

Головними у використанні є кетчуп, сир та макарони. Хлопець використовує їх як фарби.

Однак це не єдина творчість автора, молодий філіппінець створює портрети, використовуючи і звичайні для художника засоби.

Варто зазначити, що філіппінець не винахідник у такому жанрі. Картини з їжею створює і багато інших поціновувачів незвичного мистецтва.