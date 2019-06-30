Художник малює їжею на тарілках: незвичні картини

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Мистецтво малювати їжею
Мистецтво малювати їжею / instagram.com/heyheyandre_art

Філіппінський художник-самоучка Андре Мангуба створює невеличкі картини на тарілках, малюючи їжею.

Роботи хлопець постить на своїй сторінці в Instagram.

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Малює він як відомих та медійних людей, так і героїв, наприклад, мультфільмів.

Головними у використанні є кетчуп, сир та макарони. Хлопець використовує їх як фарби. 

Однак це не єдина творчість автора, молодий філіппінець створює портрети, використовуючи і звичайні для художника засоби.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drake food art!! made with ketchup and cheese Have you heard of his new album? @champagnepapi #Scorpion

A post shared by André Manguba (@heyheyandre_art) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yup....Steph, drawn with curryyyy Please tag @stephencurry30!! #dubnation

A post shared by André Manguba (@heyheyandre_art) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️Santa Claus food art! ️ Comment the country y'all celebrated Christmas from ️

A post shared by André Manguba (@heyheyandre_art) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tribute food art to Carrie Fisher. May the Force be with her. ️ #RIPCarrieFisher

A post shared by André Manguba (@heyheyandre_art) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pia Wurtzbach, drawn with ketchup and noodles!! Please tag her in the comments! @piawurtzbach

A post shared by André Manguba (@heyheyandre_art) on

Варто зазначити, що філіппінець не винахідник у такому жанрі. Картини з їжею створює і багато інших поціновувачів незвичного мистецтва.

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30 червня
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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle
Джерело: 24 канал
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