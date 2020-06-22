Американський актор та гуморист Дарріл Лінн Х'юлі влаштував анонсований виступ у Нешвіллі. Просто посеред стендап-шоу чоловіку стало погано, після чого йому поставили діагноз COVID-19.

Як Дарріл Лінн Х'юлі дізнався діагноз

У твіттері одразу ж опублікували відео з виступу Дарріла Лінна Х'юлі. На кадрах видно, як комік розповідає жарт, сидячи на барному стільці. Просто посеред шоу артист припинив говорити та знепритомнів. Дарріла Лінна Х'юлі вчасно спіймав один з глядачів, який вискочив на сцену, коли побачив, що актору стало погано.

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Нажахані очевидці спершу думали, що це частина виступу, але коли непритомного коміка винесли зі сцени, в залі не стримували шоку.

DL Hughley passed out during his stand-up show at Zanies Nashville tonight. Prayers up for him! pic.twitter.com/qoE1CzbqHf — Brooks Golightly (@brooklynluv) June 20, 2020

Виявилось, що Дарріл Лінн Х'юлі потрапив до шпиталю. У час пандемії перше, що лікарі зробили, це тест на коронавірус. В актора виявили позитивний результат.

Реакція актора на позитивний тест на COVID-19

Одразу після шоу Дарріл Лінн Х'юлі звернувся до прихильників зі словами вдячності. Актор розповів, що тисячі шанувальників написали йому після госпіталізації та підтримали.

Дякую вам за молитви і добрі слова. До лікарні я потрапив із сильним виснаженням і зневодненням. Виявляється, вони провели тести, і у мене був позитивний результат на COVID-19, що просто шокувало мене. Я не мав жодних симптомів,

– розповів Х'юлі.

Наразі актора виписали з лікарні. Дарріл Лінн Х'юлі перебуває на 14-денному карантині у готелі у місті Нешвілл. Чи інфікував актор глядачів під час шоу – поки невідомо.