Хворій Гайді Клум не вдалось пройти тест на коронавірус: у чому причина

46-річна німецька модель та телеведуча публічно звернулася до своїх шанувальників. Зірка вирішила бути відвертою з громадськістю та пояснила свою відсутність на зйомках проєкту America's Got Talent, де вона займає суддівське крісло. Так, Гайді Клум зізналася, що хворіє, проте не може бути впевненою, що це звичайна застуда, а не коронавірус.

В інстаграм-сторіс Гайді Клум опублікувала відеозвернення до прихильників. Так, зірка зізналася, що почувається зле. Вона мала б з'явитися на зйомках шоу America's Got Talent, проте відмовилася від публічного виходу, аби не наражати публіку та колег по знімальному майданчику на небезпеку.

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Так, Гайді Клум наголосила, що її хвороба почалася зі звичних симптомів – лихоманка, кашель та нежить. Проте у час, коли весь світ страждає від спалаху смертелього коронавірусу, вона не може не піддаватися паніці та страху за своє здоров'я. Перші заходи безпеки, які вжила знаменитість, – залишилася вдома, аби уникнути контакту з великою кількістю людей та не ставити під загрозу самопочуття інших.

Крім того, Гайді Клум сподівається, що це звичайна застуда. Проте задля власної безпеки вона хотіла пройти тест на захворювання коронавірусом. Вона звернулася до двох клінік, але спроби виявилися марними.

Сподіваюся, у мене лише звичайна застуда. Однак я б із задоволенням здала тест на коронавірус, але його тут просто не роблять. Я зверталася до двох різних лікарів, але вони не змогли допомогти в цьому,

– зауважила іменита модель.

Також Гайді Клум порадила своїм фанам залишатися вдома, якщо вони відчули найменші прояви застуди.



Гайді Клум не змогла пройти тест на коронавірус / Screenshort / Instagram / @heidiklum

Станом на 14 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 5 429 людей. Загальна кількість інфікованих – 145 369 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 71 тисяч людей.



Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу