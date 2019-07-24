Хвороба – не трагедія, – Сельма Блер прикрасила глянець та розповіла про невиліковну недугу

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Сельма Блер розповіла про свою хворобу
Сельма Блер розповіла про свою хворобу / Instagram / @selmablair

Голлівудська акторка Сельма Блер, яка вже близько року бореться з невиліковною хворобою – розсіяним склерозом, знялась у стильній фотосесії для глянцю. Знаменитість зізналась, як це – жити із недугою та не знати, чого чекати від свого тіла.

Як відомо, після виявлення невиліковної хвороби 47-річна Сельма Блер уникала публічних виходів та вкрай рідко поставала навіть в об'єктивах папараці. Однак днями вона погодилась на зйомку для видання People та дала ексклюзивне інтерв'ю журналістам про свою недугу. 

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Розсіяний склероз – невиліковна хронічна хвороба, яка вражає головний і спинний мозок та супроводжується порушенням пам'яті, нападами паніки, слабкістю в ногах і проблемами з координацією. Поки достеменно невідомо, що стає причиною захворюванняЛікування розсіяного склерозу може тільки сповільнити його прогресування в організмі.

За словами акторки, вона вирішила не приховувати правду про недугу від свого 8-річного сина Артура та відверто все розповіла. Хлопчик бачив, наскільки важко протікає недуга у Сельми Блер, проте і досі вірить, що зірка одужає.  

"Йому довелося багато терпіти, він так багато бачив. Він бачив, як я падала зі сходів або бігла до ванної кімнати, коли мені було погано. Але Артур намагається не дивитися на мою хворобу з негативної точки зору. Він каже: "Мама не хвора. Мама хоробра, вона впорається!" – поділилась Сельма Блер. 

Сельма Блер розповіла про свою недугу
Сельма Блер розповіла про свою недугу / People

Окрім цього, акторка додала, що син не соромиться її та в захваті, коли вона його забирає зі школи. Сама ж Сельма Блер з легкістю пояснює дітям, чому їй доводиться ходити з ціпком чи пересуватись на спеціальному велосипеді. Водночас акторка не приховує, що маленький Артур став для неї мотиватором та рятівником від депресії. 

Я живу заради сина, він для мене найкраща мотивація. Хвороба – не трагедія, я говорю собі: "Ти будеш жити так, щоб бути прикладом для себе і свого сина",
– пояснила вона. 

Недуга не змусила зірку відмовитись від спілкування та ігор зі своїм сином Артуром. Голлівудська знаменитість зізналась, що тепер має ще більше часу на розваги з нащадком.

"Під час гри я навіть не намагаюся ухилитися від м'яча, тому що це може бути дуже небезпечно. Можливо, в майбутньому, звичайно, я зможу, але зараз я просто намагаюся потрапити м'ячем у сина, а потім він кидає його мені, як справжній лицар. А потім я знову цілюсь в нього, і він думає, що це приголомшливо. Мені весело, і він радий цьому", – зізналась Сельма Блер. 

Сельма Блер
Сельма Блер / People

Що відомо про Сельму Блер?Голлівудська акторка, яка знялась у фільмах "Жорстокі ігри", "Білявка в законі", "Свято кохання", "Камера тортур", "Реквієм мафії", "Справа", "Алібі", "Темна конячка" та інших. З 2016 року Сельма Блер грала одну з ролей у серіалі "Американська історія злочинів". Останній її проект – серіал "Інше життя". 

У 2010 році Сельма закохалась у дизайнера Джейсона Бліка. У пари народився син, проте побудувати сім'ю їм все ж не вдалось. А у 2014 році вона вийшла заміж за музиканта Ахмета Заппу. Однак і цей шлюб розпався всього за 2 роки. Наразі Сельма Блер підтримує дружні стосунки із двома чоловіками. 

У жовтні 2018 року в голлівудської акторки діагностували розсіяний склероз. Невиліковна недуга впливає на її психологічний стан, відтак зірка часто скаржиться на депресію. Окрім цього, Сельма Блер відверто розповіла, що часто відчуває сильний біль, який змушує її задихатись. Поки вона тимчасово відмовилась від кінної їзди та розповіла про погіршення стану свого здоров'я. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові хвороби Зіркові діти
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