У Джастіна Бібера виявили хворобу Лайма

Американський виконавець Джастін Бібер лише зараз повертається до творчості і разом з цим з’явиться у новому документальному фільмі про себе. Журналістам вдалось швидше його переглянути та дізнатись, що в артиста виявили хворобу Лайма.

У виданні TMZ зазначають, що документальний фільм про життя Бібера (вийде 27 січня 2020 року) розставить все на свої місця. Втім інсайдери видання повідомили, що за два тижні до прем’єри стрічки вони переглянули фільм та дізнались про недугу співака.

Варто знати! Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції

Що таке хвороба Лайма?Це інфекційне захворювання з ураженням шкіри, нервової і серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату. Хвороба Лайма може закінчитися летальним результатом або інвалідністю. Зазвичай, люди заражаються хворобою через укуси кліщів.

Опубліковані в мережі чутки вирішив прокоментувати і сам 25-річний хлопець на своїй сторінці в інстаграмі.

Останнім часом багато хто говорив, що Джастін Бібер жахливо виглядає і сидить на метамфетаміні, вони не змогли усвідомити, що у мене нещодавно діагностували хворобу Лайма,

– заявив Джастін.

Окрім інфекційного захворювання, у Бібера виявили хронічний мононуклеоз – гостре вірусне захворювання.

"Все це позначилося на моїй шкірі, роботі мозку, емоційному стані, та й взагалі я погано себе почуваю… Це по-справжньому важкі часи. Я живий завдяки правильному лікуванню від цієї поки що невиліковної хвороби", – додав співак.

Відомо, що такий діагноз лікарі йому поставили минулого року – тоді, коли він страждав від депресії та переносив дату свого весілля з Гейлі Болдвін. Лікарі довгий час не могли зрозуміти симптомів, що виникали в зірки. Ліки, які йому раніше призначали, неодноразово провокували появу акне, які часто можна було побачити на знімках папараці. Наразі Джастін отримує необхідне лікування.



Джастін Бібер, який страждає на хворобу Лайма / TMZ

Додамо, що на хворобу Лайма також страждають такі зірки, як модель та найкрасивіша жінка світу у 2019 році Белла Хадід, її матір Йоланд та брат Анвар, а також виконавиця Авріл Лавінь.