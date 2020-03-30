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Хворого на коронавірус Пласідо Домінго виписали з лікарні після ускладнень, – ЗМІ

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Пласідо Домінго виписали з лікарні / Facebook / @Placido Domingo

Іспанський оперний співак Пласідо Домінго, який за нещодавньою інформацією інсайдерів ЗМІ був госпіталізований через ускладнення з коронавірусом, вже приїхав на домашню реабілітацію.

Про виписку 79-річного Пласідо Домінго з лікарні повідомило джерело у міністерстві охорони здоров'я мексиканського штату Герреро, передає CNN-Іспанія. Наразі стан здоров'я співака стабільний.

До теми Оперного співака Пласідо Домінго госпіталізували з коронавірусом, – ЗМІ

Зірка опери Пласідо Домінго був виписаний цієї неділі з приватної лікарні в Акапулько, штат Герреро, Мексика, після того, як раніше був госпіталізований з ускладненнями, пов'язаними з COVID-19,
– йдеться у виданні.

Таку ж інформацію підтвердив міністр охорони здоров'я штату Герреро. 

Нагадаємо, що про інфікування COVID-19 Пласідо Домінго оголосив 22 березня. У мережі він зізнався, що мав симптоми коронавірусу – лихоманку та кашель. Оперний співак здав тест в лікарні, який виявився позитивним. Відтак Пласідо Домінго та його сім'я вирішили самоізолюватись та не поширювати недугу.

Додамо, в Іспанії, станомм на 30 березня, захворіло на коронавірус понад 80 тисяч людей. З них майже 7 тисяч померло та майже 15 тисяч одужало.

Теги: Коронавірус COVID-19 LifeStyle
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