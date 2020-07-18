Індійська фотомодель та володарка титулу "Міс світу 1994" Айшварія Рай заразилася коронавірусом минулого тижня разом з 8-річною донькою. Вони лікувалися вдома, проте через ускладнення зіркову маму госпіталізували разом з дівчинкою.

Минулого тижня одна з найвідоміших зірок Боллівуду Айшварія Рай заразилася коронавірусом. Вона захворіла разом зі своює 8-річною донькою Аарадхією Баччан після того, як COVID-19 виявили в її чоловіка та свекра. 46-річна модель та акторка лікувалася вдома, адже хвороба протікала безсимптомно. Проте, як повідомляє видання Times Of India, стан зіркової матусі та дівчинки погіршився.

До теми Індійська модель Айшварія Рай заразилася коронавірусом

Айшварію Рай та маленьку Аарадхію госпіталізували до однієї з лікарень Мумбаї, де вже перебувають члени родини Баччан. У мами й доньки ускладнилося дихання й з'явилася задишка.

Раніше чоловік Айшварії Рай актор та продюсер Абхішек Баччан заявляв, що у нього та його зіркового батька Амітаба Баччана легкі симптоми коронавірусу, а стан їхнього здоров'я залишається стабільним. Проте хворі досі перебувають під наглядом медиків у той час, як їхші мешканці родинного маєтку дотримуються двотижневого карантину.

Коронавірус в Індії

Індія перебуває на третьому місці в світі за кількістю інфікованих на COVID-19. Її випереджають лише США і Бразилія. Зараз у країні понад мільйон заражених осіб та більше 26 тисяч смертей. Хвороба поширюється стрімко, а система охорони здоров'я може бути перевантажена.