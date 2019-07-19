"Ібіца": французька комедія про нетиповий сімейний відпочинок

Мама двох підлітків і її новий коханий ніколи не поїхали б у відпустку на Ібіцу, якби не угода з дітьми.

Сюжет "Ібіци" доволі типовий і передбачуваний. Діти головної героїні Кароль, яку зіграла Матильда Сеньє, не у захваті від гладкого зануди, якого тепер мають прийняти за нового тата. Відчима, до речі, зіграв номінант на "французький Оскар", премію Сезар, Крістіан Клав'є. Дітям підходив і попередній, справжній тато, який, щоправда, кинув маму заради офіціантки зі спільного бару подружжя.

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"Ібіца": офіційний кадр з фільму

Філіп виглядає, на думку дітей, надто старим, і насторожує тим, що може грати в настільні ігри трохи довше, ніж вічність. Звісно, він готовий боротись за любов дітей своєї коханої і старається знайти до підлітків підхід. Навіть якщо це загрожуватиме його спокійному і розміреному способу життя.

Головний герой обіцяє синові Жульєну поїздку у відпустку, куди тому лише заманеться. Але є дві умови: малий захищає диплом бакалавра, ну і у відпустку їде вся сім'я. Як ми бачимо з назви фільму, Жульєн обирає Ібіцу. Не найкраще місце для пристаркуватого француза, який полюбляє спокій.



"Ібіца": офіційний кадр з фільму

Філіп встигає пройти вогонь і воду: то його бентежать геї у літаку, то йому пропонують наркотики одразу на летовищі, то зануда випадково вживає ці наркотики... Сім'я проходить конфлікти, шторми і стосунки між ними до кінця фільму внормовуються. Не вдаватимемось в деталі щодо пригод на Ібіці, але фільм здебільшого збудований саме на контрасті між спокійним характером Філіпа і бурхливим антуражем, в якому він опиняється.

Хоча може здатись, що кіно безневинне, рейтинг у нього 16+. Тому "Ібіца" не дуже підходить для сімейного перегляду. На IMDb стрічку оцінили у 5,0.

"Ібіца": дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb