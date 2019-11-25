"Ідеальна брехня": кішки-мишки на пенсії

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"Ідеальна брехня" / IMDb

Екранізація драматичного роману Ніколаса Серля із Гелен Міррен та Ієном Маккелленом в головних ролях.

Назва, трейлер, перші кадри у фільмі – все кричить про те, що буде непросто знайти правду серед того, що видаватимуть головні герої. На першій же зустрічі обоє зізнались: він – не Браян, а вона насправді не Естель. На цьому відвертість й закінчилась. Хоч в анкеті на сайті знайомств він вказав, що не курить, а вона – що не п'є, у цій брехні вони вже зізнаватись не хотіли. Як і в багатьох інших обманах.

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Ідеальна брехня
"Ідеальна брехня": офіційний кадр з фільму / IMDb

Якби герої у фіналі не розкинули на стіл всі козирі, то ми з вами так і не зрозуміли б, хто кого більше обдурив і навіщо. "Ідеальна брехня" тримає тятиву загадки натягнутою аж до розв'язки, яку краще не знати наперед. Темп і манера фільму достатньо повільні, щоб втомити чи приспати нетерплячого глядача. Якщо той глядач ще й кінцівку знатиме, то краще одразу евакуйовувати його із залу.

Плюс "Ідеальної брехні" у тому, що саме тоді, коли загадка здається розгаданою і ви ніби-то нарешті розумієте контекст, сюжет обертається, руйнуючи останні здогадки. Бонусом до брехунських змагань стає фонова історія про Другу світову війну і звичайні пересічні життєві історії, на які вона вплинула.

Але ні загадка, ні кадри Берліна та Лондона не "витягнули" б цей фільм, якби не Міррен та Маккеллен. Цих двох можна сміливо називати ветеранами кіно у всіх найкращих можливих значеннях. Вони ведуть себе тепло та привітно, але моментами від їхньої підозрілої холоднокровності стає моторошно. Відтінки несправжньої романтики між героями і акторська майстерність британських акторів робить характери персонажів цікавішими за їхню ж історію.

Кіно тримається лише на Гелен Міррен та Ієні Маккеллені, і цього достатньо аби отримати багато схвальних відгуків серед критиків, не найгірший рейтинг 6,5 на IMDb, ба навіть відбити свій скромний 10-мільйонний бюджет.

Ідеальна брехня: дивитись трейлер фільму онлайн

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Публікації Кіно Статті
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