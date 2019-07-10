Ідеальне перевтілення: співачка Ріанна знялася в азіатському стилі для китайського глянцю

Барбадоська R&B і поп-співачка Ріанна вирішила показати шанувальникам, як легко їй вжитися в роль сучасної китайської жінки. 31-річна американка знялася для місцевого Harper's Bazaar у доволі екстравагантних, але водночас яскравих образах.

Свіжі фото з нової співпраці співачка Ріанна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото вона позує у кількох яскравих образах гейші, чим ще раз доводить світу, що для неї не існує рамок. І від успішної власниці косметичної марки вона легко може перевтілитися у традиційну жінку зовсім іншої культури.

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Редакція глянцю відмінно анонсувала новий гарячий випуск, де представила Ріанну у найкращому світлі.

Через чотири роки Ріанна знову стала героїнею нашої обкладинки і показала, як західна зірка може передати східну естетику,

– анонсувала свіжий номер редакція глянцю.

Для ефектних кадрів королева американського R&B приміряла темно-синю сукню-плісе з відвертим декольте і червоним поясом. Для другого образу послужив вогняний комбінезон в американсько-китайському стилі, а для третього – шовкове плаття у стилі кімоно. Однак всі ці кардинально різні образи доповнювали тематичні аксесуари в зачісці та руках Ріанни.

Фото: Instagram / @harpersbazaarcn