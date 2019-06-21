Ідеальний прес та яскраве бікіні: Віка з "НеАнгелів" спростувала чутки про вагітність

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Вікторія з "НеАнгелів" спростувала чутки про вагітність
Вікторія з "НеАнгелів" спростувала чутки про вагітність / Instagram / @vikanablack

Поки Слава Камінська узгоджує всі питання про розлучення з чоловіком, її колега з гурту "НеАнгели" активно займається особистим життям. Вікторія приховує бойфренда від громадськості та останніми знімками спровокувала чутки про вагітність.

16 травня Вікторія з "НеАнгелів" опублікувала серію фото, на яких постала у буденному одязі та з округлим животом. Такі знімки одразу ж спровокували чутки про вагітність, які артистка вирішила не коментувати. 

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Вже за місяць співачка вирішила поділитись з прихильниками кадрами, зробленими в сонячній Одесі. Вікторія приміряла жовтий купальник, в якому виднівся ідеальний прес зірки. 

Одесо, ти завжди для мене багато важила. Це місто, в якому нас завжди чекають і люблять... Так і хочеться зараз заспівати "Ібіца – і серце стало битися частіше, і я вам всім бажаю щастя". І з розгону в море після цих стрічок,
– з гумором написала вона. 

На інших знімках артистка вирішила анонсувати виступ в Одесі, запланований на 21 червня. Перед камерою вона постала в ультракоротких шортах і білій футболці, зв'язаній на животі. Вбрання теж підкреслило струнку талію артистки, що стало черговим спростуванням новин про вагітність Вікторії з гурту "НеАнгели". 

Як відомо, Вікторія – одна з небагатьох артисток, яка ретельно приховує своє особисте життя від громадськості. В одному з інтерв'ю співачка зізналась, що щаслива зі своїм бойрендом та відмовилась називати його ім'я. Деталей вона вирішила не розголошувати, заявивши, що боїться наврочити. "Я не хочу це наврочити, але щастя любить тишу", – розповіла Вікторія.

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Теги: LifeStyle Новини Одеси Новини LifeStyle Відпочинок
Джерело: LifeStyle 24
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