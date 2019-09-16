Ідеальний вихід найстильнішої пари: Вікторія і Девід Бекхем засвітилися на вечері в Лондоні

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Ідеальний вихід найстильнішої пари: Вікторія і Девід Бекхем засвітилися на вечері в Лондоні

Одна з найпопулярніших дизайнерок сучасності Вікторія Бекхем організувала вечерю на свою честь під час проведення лондонського Тижня моди. Як зразковий сім'янин, Девід Бекхем також відвідав захід. Зіркова пара вкотре затьмарила гостей та папараці своїм ідеальним виходом.

Лондонський Тиждень моди розпочався в п'ятницю, 13 вересня, і триватиме до вівторка, 17 вересня. За п'ять днів на головному подіумі столиці Великобританії мали змогу показати свої нові колекції чимало популярних дизайнерів, серед яких британка Вікторія Бекхем.

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Однак одним лише показом шоу ексучасниці гурту Spice Girls не завершилося. Знаменитість влаштувала вечерю на свою честь як дизайнера. Престижний світський захід відбувся у ресторані Harry's Bar. У списку запрошених були друзі, близькі та колеги, які поспішали привітати її з черговим показом.

Однак найголовнішими зірками все ж таки залишилися Вікторія Бекхем і її чоловік Девід Бекхем, який прибув, аби підтримати дружину. На знаменитому футболістові був світло-блакитний двобортний костюм з двома ґудзиками, який він доповнив білими кедами та футболкою в тон до взуття.

Девід і Вікторія Бекхем
Девід і Вікторія Бекхем / Getty Images 

А от його дружина впевнено може заявляти, що вона – міс елегантність, оскільки її образ був максимально витонченим та жіночним з урахуванням трендів нового сезону. Для вечірнього заходу Вікторія Бекхем обрала широкі штани кольору марсала в дрібну клітинку, у які заправила блузу яскравого фіолетового кольору з жабо на грудях. Поверх неї вона накинула масивний піджак у біло-вишневий принт. Осінній образ британської ікони стилю доповнили босоніжки на підборах, годинник і зелені довгасті сережки.

Вікторія Бекхем
Вікторія Бекхем / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Вікторія Бекхем Тиждень моди
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