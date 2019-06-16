Ідеальний вихід: Вікторія та Девід Бекхем вразили виходом на весіллі друзів

Одне з найміцніших зіркових подружжів стало почесними гостями на весіллі іспанського футболіста. Британські знаменитості Вікторія та Девід Бекхем з'явилися на вулицях Севільї у бездоганному вигляді, однак уважні фанати помітили, що відома модельєрка не першою одягнула сукню від власного бренду.

Улюблене подружжя мільйонів відвідало весілля захисника "Реала", яке відбулося у суботу, 15 червня. Вікторія та Девід Бекхем, як завжди, мали бездоганний вигляд. Прихильники знаменитих британців були вкотре зачаровані їхньою сімейною ідилією, однак уважні іспанські фанати помітили, що сукню, яку одягнула модельєрка, вони вже бачили на герцогині Сассекській, Меган Маркл.

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Британська ікона стилю порушила правило дрес-коду, якого попросили дотримуватися молодята. І рекомендацію не одягати червоне, помаранчеве, рожеве та біле відверто проігнорувала. Вона постала перед камерами папараці у сукні молочного відтінку від власного бренду. Варто відзначити, що у такому ж вбранні кілька місяців тому з'являлася на публіці вагітна Меган Маркл. Ба більше, знаменита дизайнерка доповнила образ яскравими туфлями-човниками кольору фуксії.



Меган Маркл і Вікторія Бекхем в однакових сукнях / Instagram / @fashion_critic_