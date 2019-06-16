Ідеальний вихід: Вікторія та Девід Бекхем вразили виходом на весіллі друзів

1339 Читать новость на русском
Вікторія і Девід Бекхем
Вікторія і Девід Бекхем / Instagram / @lofficielkz

Одне з найміцніших зіркових подружжів стало почесними гостями на весіллі іспанського футболіста. Британські знаменитості Вікторія та Девід Бекхем з'явилися на вулицях Севільї у бездоганному вигляді, однак уважні фанати помітили, що відома модельєрка не першою одягнула сукню від власного бренду.

Улюблене подружжя мільйонів відвідало весілля захисника "Реала", яке відбулося у суботу, 15 червня. Вікторія та Девід Бекхем, як завжди, мали бездоганний вигляд. Прихильники знаменитих британців були вкотре зачаровані їхньою сімейною ідилією, однак уважні іспанські фанати помітили, що сукню, яку одягнула модельєрка, вони вже бачили на герцогині Сассекській, Меган Маркл.

Читайте також: Попри чутки про ворожнечу: Вікторія Бекхем одягнула дівчину сина Хану Кросс в свій бренд – фото

Британська ікона стилю порушила правило дрес-коду, якого попросили дотримуватися молодята. І рекомендацію не одягати червоне, помаранчеве, рожеве та біле відверто проігнорувала. Вона постала перед камерами папараці у сукні молочного відтінку від власного бренду. Варто відзначити, що у такому ж вбранні кілька місяців тому з'являлася на публіці вагітна Меган Маркл. Ба більше, знаменита дизайнерка доповнила образ яскравими туфлями-човниками кольору фуксії.

Меган Маркл і Вікторія Бекхем в однакових сукнях
Меган Маркл і Вікторія Бекхем в однакових сукнях / Instagram / @fashion_critic_

Вікторія і Девід Бекхем
Вікторія і Девід Бекхем на весіллі друзів в Іспанії / Instagram / @beckhamonly
 

blog_ava
На Одещині вже четверту добу шукають 11-річну дівчинку
сьогодні
3780
Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Вікторія Бекхем
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
15 червня 11:00 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
7697
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
15 червня 10:22 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 5114
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
15 червня 09:33 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 5556
Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
14 червня 20:01 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
Наталя Боднар 3584
Від бабусі Єлизавети ІІ до голлівудської герцогині Меган: як добре ви знаєте королівську сім'ю
14 червня 14:36 Від бабусі Єлизавети ІІ до голлівудської герцогині Меган: як добре ви знаєте королівську сім'ю
Марта Вересюк 1417
Новини
Більше новин
Залиште відгук