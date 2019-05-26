Ідеальний вихідний: Лілія Ребрик показала фото з сімейного відпочинку

Телеведуча Лілія Ребрик – яскравий приклад мами, яка вміє поєднати чимало справ. Попри успішні телепроекти вона встигає вести особистий блог у мережі та доглядати за двома маленькими доньками. Днями зірка продемонструвала. як їй це вдається.

На офіційній Instagram-сторінці Лілія Ребрик показала спільний сімейний відпочинок. На прогулянку Києвом телеведуча вийшла зі своїм чоловіком Андрієм Диким та двома донечками. На кадрах видно, як маленькі Діана і Поліна грають на дитячому майданчику, а їхні зіркові батьки спостерігають за розвагами.

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Ідеальний вихідний... Навіть дощ не завадив,

– написала Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик показала сімейний відпочинок / Instagram / @liliia.rebrik



Телеведуча Лілія Ребрик з донькою Поліною / Instagram / @liliia.rebrik

Раніше зірка розповідала прихильникам, що її доньки попри різницю у віці в майже у 6 років, дуже добре ладнають. Діана і Поліна полюбляють грати разом та поводяться, як найближчі подруги.

Це така насолода спостерігати за ними, коли вони граються, щось балакають вдвох (і я вам скажу, розуміють одна одну). У них різниця 5,5 рочків. І вони неймовірні вдвох. Інколи до сліз можуть мене розчулити,

– поділилась Лілія Ребрик.



Лілія Ребрик з доньками / Instagram / @liliia.rebrik