Ідеально для першого дня нового року: 5 кумедних фільмів про похмілля і відпочинок з друзями

Чомусь сюжет більшої половини фільмів про святкування Нового року полягає у дещо складному та дуже кумедному "відходняку" 1 січня. Якщо ви трохи перебрали з алкоголем у новорічну ніч – ми підібрали для вас 5 веселих фільмів про похмілля та вечірки з близькими друзями.

5 фільмів про похмілля

1 . "Похмілля у Вегасі" (The Hangover) (2009)

Найімовірніше, що цю кінокомедію про похмілля ви вже бачили, але якщо ні – то ви знаєте, що треба робити.

За сюжетом фільму "Похмілля у Вегасі", компанія з чотирьох друзів відправляється в Лас-Вегас, аби там відсвяткувати парубочий вечір перед одруженням одного з них. Хлопці вибрали для себе найкращий номер в готелі "Палац Цезаря" і дуже гарно провели вечір. Їхнє святкування пройшло настільки добре, що на наступний ранок ніхто з них не міг згадати, що ж відбулося тієї ночі.

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У ванній кімнаті лежить справжній тигр, у шафі – чиєсь немовля, один із них залишився без зуба, а друга, який повинен одружитися, взагалі немає.

Похмілля у Вегасі: трейлер дивитися онлайн

2. "Машина часу в джакузі" (Hot Tub Time Machine) (2010)

У центрі сюжету наступного комедійного фільму також постають троє найкращих друзів і племінник одного з них. Перебуваючи не в найкращому стані, вони одноголосно вирішують трохи відволіктися від сумних думок. Вони вирушають у гори на курорт, де в середині 80-х такою ж самою компанією провели одні з найбільш незабутніх днів. Однак цього разу курорт не приймає гостей і вони можуть провести час лише в улюбленому джакузі. Однак чи знали вони, що відпочинок у ньому обернеться для них часовим похміллям?

Машина часу в джакузі: трейлер дивитися онлайн

3. "Подружки нареченої" (Bridesmaids) (2011)

У центрі сюжету постає нещасна Енні, яка ніяк не може налагодити особисте життя. Однак у неї є давня найкраща подруга Ліліан, яка з раннього дитинства обіцяла їй, що та буде дружкою на її весіллі. Тож, цей день вже наближається, а, оскільки Енні отримала статус "найстаршої" у числі подруг нареченої, вона планує приготувати для своєї товаришки найкращий дівич-вечір. Однак під час планування гучної вечірки у неї з'являється проблема у вигляді нової подруги Ліліан. Вона – красива та багата Гелен, яка є дружиною боса майбутнього чоловіка Ліліан. Тож, хто переможе у цьому протистоянні – дивіться у фільмі "Подружки нареченої".

Подружки нареченої: трейлер дивитися онлайн

4. "Проєкт Х" (Project X) (2012)

Події розгортаються навколо трьох однокласників-підлітків, батьки яких дуже вчасно поїхали відпочивати. Адже на носі сімнадцятий день народження одного з них. Для компанії тінейджерів це ідеальна можливість влаштувати гучну вечірку, яку вони хочуть зняти на камеру. Вони мали намір покликати лише найближчих друзів, але в який момент святкування дня народження перетворилося у міні-фестиваль. У будинок іменинника "завалився" натовп незнайомих людей. Тепер перед трьома друзями постала нова місія: випровадити гостей, поки сусіди не викликали поліцію, зрозуміти, звідки взялися таблетки у розбитому порцеляновому гномі і як всі незнайомі люди дізналися про їхнє домашнє "паті".

Проєкт Х: трейлер дивитися онлайн

5. "Білявка в ефірі" (Walk of Shame) (2014)

У центрі сюжету – репортерка з Лос-Анджелеса Меган Майлз, яка мріє стати ведучою новин. І нарешті її заповітна мрія може здійснитися. Телеканал, на якому вона працює, оголошує про відбір на цю посаду. Меган на радощах вирішує відсвяткувати ще не пройдену співбесіду і в ніч перед кастингом разом з подругами відправляється в нічний клуб. Наступного ранку вона не розуміє і не пам'ятає, що трапилося. Вона прокидається в ліжку з незнайомим чоловіком, а її сумочка, де були телефон, гроші та інші цінні речі, залишилася в евакуйованій машині. Здається, Меган трохи перебрала з алкоголем, але вона добре розуміє, що у неї є всього 8 годин, аби потрапити на найважливішу співбесіду у її житті.

Білявка в ефірі: трейлер дивитися онлайн