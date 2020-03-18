Ідріс Ельба зізнався про боязнь отримати ускладнення через коронавірус

Британський кіноактор Ідріс Ельба кілька днів тому зізнався, що хворий на коронавірус. Як тоді, так і зараз чоловік не відчуває симптомів хвороби, але не на жарт боїться отримати ускладення, оскільки у нього є бронхіальна астма.

47-річний актор Ідріс Ельба у мережі поділився страхами після діагностування коронавірусу. Через день після оголошення про інфекційне захворювання, він з'явився у прямій трансляції на Periscope.

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"Пройшли цю божевільну добу. Вчора все було і погано, і добре. Погано, тому що мій тест виявився позитивним. Добре, тому що це спричинило за собою багато розмов… Звичайно, я хвилююся. Мене турбує астма і те, як вірус може дуже швидко ускладнити ситуацію. Я дуже турбуюся про те, що відбувається в світі, якщо чесно. Я дуже турбуюся про те, як ми впораємося з цим", – поділився герой "Месників".

Чоловік також додав, що його заява про зараження коронавірусом могли допомогти реальніше поставитись до загрози у світі, зокрема і в його сім'ї. Ідріс заспокоїв фанатів, що наразі почуває себе добре і прокинувся зранку 17 березня без будь-яких симптомів. Він двічі на день міряє температуру тіла. Актор зазначив, що його 30-річна дружина Сабріна теж перебуває з ним на карантині.

"У Сабріни все добре, сьогодні їй нарешті вдалося пройти тест. У цілому вона в порядку. Нервується, звичайно. Хвилюється. Просто для пояснення, Сабріна хотіла бути зі мною. Скільки б ми не говорили про те, щоб вона до мене не приходила, вона однаково це зробила. Вона хотіла. Я люблю її ще більше за це, і я б зробив те ж саме для неї. Хто я, щоб відмовитися від підтримки моєї дружини? Як би я не хотів, щоб вона була в безпеці, ми оцінили цей ризик і вирішили бути разом", – зворушив зізнанням Ельба.

Додамо, що серед знаменитостей на коронавірус захворіли Ідріс Ельба, Ольга Куриленко, Том Генкс з дружиною Ритою, Лучіан Грейндж та інші. Повний перелік читайте тут.