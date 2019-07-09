Ідріс Ельба знявся для Vanity Fair і розповів про те, як досягнути успіху у Голлівуді

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Ідріс Ельба
Ідріс Ельба / www.vanityfair.com

Відомий британський актор, який давно досяг неабиякого успіху і в Голлівуді, постав на стильній обкладинці популярного глянцю Vanity Fair. 46-річний Ідріс Ельба відверто зізнався, як йому це вдалося.

Свіжі стильні фото 46-річного Ідріса Ельби і відверте інтерв'ю з'явилося на сайті видання Vanity Fair. Британський актор, який підкорив Голлівуд своєю харизмою і талантом став зіркою серпневого номера журналу.

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Над кадрами з ним працював популярний фотограф Кольєр Шорр, а йому довірили приміряти найстильніші образи з нових колекцій таких брендів як Givenchy, Prada, Dior Men і Louis Vuitton. Також під час фотосесії Ідріс Ельба обмовився про свою популярність і те, як йому вдалося її досягти.

Коли я приїхав в Америку і вирішив будувати тут акторську кар'єру, до мене ставилися, як до актора-початківця на всіх кастингах і зустрічах. Ви відчуваєте, як люди оцінюють вас, відкрито критикують, сміються над вами або захоплюються... Але, як би вони не ставилися до вас, потрібно слідувати своїм принципам,
– порекомендував Ідріс Ельба.

Фото: Vanity Fair

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд
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