Ігор Кондратюк зізнався, чому досі зберігає листування зі Скрябіним

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Ігор Кондратюк про Андрія Кузьменка
Ігор Кондратюк про Андрія Кузьменка / Скріншот з відео

Відомий український продюсер Ігор Кондратюк розповів, чому досі зберігає повідомлення від Кузьми. Про це він зізнався в ексклюзивному спецвипуску програми "СЛАВА+" до іменин Кузьми Скрябіна на Люкс ФМ.

Ігор Кондратюк поділився, що покійний Андрій Кузьма (Скрябін) був дуже компліментарним, що він абсолютно позитивний герой. Він згадав історію, як колись позичив Скрябіну 10 тисяч доларів на автомобіль, а співак про це всім завжди розповідав. Було це і на одному із заходів.

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І там були абсолютно незнайомі мені люди… Але вони всі знали історію, що я колись Андрію зайняв 10 тисяч доларів на купівлю машини. І я кажу: "Що він кожного з вас обдзвонив?". Мені відповіли: "Ні, завжди, коли зустрічалися і бачили його нову машину, він розповідав, що Кондрат йому зайняв 10 тисяч просто так,
– розповів продюсер.

Ігор Кондратюк, Наталія Могилевська та Андрій Кузьменко
Ігор Кондратюк, Наталія Могилевська та Андрій Кузьменко / Архівне фото

Ігор Кондратюк додав, що навіть зберігає листування з однієї поїздки, маршрут якої через повідомлення йому прокладав Кузьменко.

"Я можу показати, як він мене вів по Болгарії туди, куди мені було треба. Я їхав по Румунії, а мені весь час приходили карти, куди завернути і як їхати. Я вирішив цю переписку не видаляти, тому що це пам’ять про Андрія, – пояснив продюсер Ігор.

Варто додати, що 17 серпня Андрію Кузьменко виповнився би 51 рік. Але майже 5 років тому артист загинув в автокатастрофі біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області.

Більше про Кузьму Скрябіна – у новому випуску СЛАВА+

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Андрій Кузьменко "Скрябін"
Джерело: LifeStyle 24
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