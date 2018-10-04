Ігор Ласточкін – український шоумен, актор, гуморист. З 2016 року ведучий програми "Розсміши коміка". Перебуває у шлюбі, виховує 4-річного сина. 25 листопада у прямому ефірі каналу 1+1 здобув перемогу в шоу "Танці з зірками 2018" з танцівницею Ілоною Гвоздьовою.

Біографія Ігора Ласточкіна

Відомий комік та гуморист народився 21 листопада 1986 року в Ташкенті, столиці Узбекистану. Починаючи з першого класу, Ігор залучався до багатьох культурних заходів. У 10 років підліток вперше зіткнувся зі скрутним фінансовим становищем в сім'ї, і не дивлячись на свій юний вік, почав працювати офіціантом і вантажником, на бензоколонці качав бензин, випікав тістечка, які продавав на ринку.

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Після закінчення школи хлопець переїхав з мамою в Україну та вступив до Національної металургійної академії України в Дніпрі. Спочатку він збирався працювати в нафтовій промисловості, однак через деякий час зрозумів, що це не його життєва місія. Ласточкін все ж таки отримав диплом і розпочав кар'єру в КВН.

Початковим комедійним завданням Ігоря було зіграти налякану людину. Він зізнався, що тоді настільки хвилювався перед виступом, що грати наляканого йому було дуже легко. Саме після цієї ролі гуморист одразу ж став популярним.



Ігор Ласточкін став дуже популярним в Україні

Ігор часто брав участь в дніпровських командах "Плюс 5" і "Сталевий проект", а в 2008 році він поповнив ряди команди "Збірна Дніпропетровська". Ласточкін був автором і актором постановок. Його дебютний виступ відбувся в Сочі на "Голосячому КіВіНі 2010", де він виступав в якості капітана команди.

Дійшли вони лише до півфіналу, але Костянтин Ернст зазначив "Збірну Дніпропетровська", і команда взяла участь в спецпрограмі "КВНу - 52". Відтак, з 1997 року в фіналі Вищої ліги зіграла українська команда. Поділивши в фіналі друге місце зі "Збірною Камизякського краю по КВНу", команда стала віце-чемпіоном Вищої Ліги 2013.

У 2013 році він бере участь в українському серіалі 95-кварталу "Країна У" на телеканалі ТЕТ, в якому акторами є найвидатніші артисти з різних збірних КВК. Мініатюри "Ігор і Олена", в яких обігрували відносини між чоловіком і дружиною стали неабияк популярними.



Ігор Ласточкін переможець шоу "Танці з зірками 2018"

У 2015 році Ігор Ласточкін став тренером шоу "Ліга сміху". У другому сезоні проекту команда Ласточкіна стала переможницею. А вже у 2016 році Ігор разом з Юрієм Горбуновим розділив перше місце третього чемпіонату України з гумору Ліга Сміху, привівши дебютанта чемпіонату до кубку.

Цього ж року гуморист став суддею шоу "Розсміши коміка", і з цим завданням артист впорався успішно, забезпечивши відмінний рейтинг. Привабливий комік полюбився глядачам, серед яких з'явилося ще більше шанувальників.

З 2017 року Ігор бере участь в двох українських проектах: "Готель "Галичина", в якому поєднуються комедійний і містичний жанр та "Ігри приколів". Гумористично-розважальні шоу транслюються на українському телеканалі 1+1, виробництво належить студіям "Квартал-95" і "Драйв Продакшн". У 2018 році Ігор прийняв естафету від Аніти Луценко на участь у другому сезоні легендарного оновленого танцювального шоу "Танці з зірками".

Особисте життя

Дружиною українського коміка стала Анна Португалова, яка народилася в травні 1986 року, за освітою – фінансист. Вони випадково зустрілися в студентському гуртожитку, і після п'яти років стосунків, Ігор зважився зробити пропозицію коханій і одружився. Весілля пари відбулося 3 червня 2011 року. Через три роки, 1 квітня 2014 року, Ігор Ласточкін став щасливим батьком первістка, сина назвали Радмір. Сім'я шоумена жила в місті Кам'янському, Ігор працював в Києві і Москві, тому жив на три міста. Зараз Ласточкіни живуть у Києві.

Мені не дуже подобається жити в Києві – велика концентрація людей, машин, заводів, смітників. Тут можна впасти в депресію дуже швидко. Якщо є можливість жити за містом – це потрібно робити,

зазначив гуморист.

Дружина досить часто бере участь в постановках чоловіка, тому ви можете побавити виступ пари на сцені в дуеті. Шоумен сміливо завоював територію українського телебачення і велику частину шанувальників, створюючи чудові і смішні мініатюри, сценки та жарти, які викликають щирі посмішки на обличчях.

26 листопада листопада гуморист отримав перемогу на шоу "Танці з зірками 2018" з танцівницею Ілоною Гвоздьовою. У фіналі проекту вони змагалися з такими танцювальними парами як Леся Нікітюк та Максим Єжов, які посіли в проекті друге місце та Іраклі Макацарієм і Яною Заєць, які посіли третє місце.

Цікаві факти про Ігора Ласточкіна:

– любить катання на квадроциклах, велосипеді, віндсерфінг, біг та плавання;

– мріє зіграти справжню роль в повнометражному фільмі;

– улюблена гра – пейнтбол;

– не вживає алкоголь зі студентських років.